ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار قنبلة بإقليم "كشمير" إلى قتيل و25 مصابا

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أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار قنبلة يدوية بسوق مزدحم فى مدينة "سارينجار" عاصمة إقليم "كشمير" إلى قتيل واحد على الأقل و25 مصابا.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الرئيس بمدينة "سارينجار" لتلقى العلاج اللازم، مشيرة إلى أن بعض المصابين فى حالات حرجة.

يشار إلى، أن الهجوم يأتى بعد مرور أسبوع واحد من إصابة 20 شخصا على الأقل؛ جراء إلقاء مسلحين قنبلة يدوية على محطة للحافلات ببلدة "سوبور" بإقليم "كشمير" الهندى.