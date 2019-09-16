سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية: غلق 4 منشأت طبية خاصة بشبين الكوم لمخالفتهم للقانون

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:17 م
محافظ المنوفية: غلق 4 منشأت طبية خاصة بشبين الكوم لمخالفتهم للقانون اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية _محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية غلق 4 منشأت طبية خاصة بشبين الكوم لمخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة ومخالفتها للقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة العلاج الطبيعى.

و وافق المحافظ على غلق مستشفى المعلمين بشبين الكوم وذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بالمنوفية والمتضمنة بأنه أثناء قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بالمرور على مستشفى المعلمين تلاحظ تخزين مستلزمات طبية وجراحية بكميات كبيرة داخل غرف العمليات ووجود غرفة تخزين نفايات داخل جناح العمليات وأن جناح غرفة العمليات غير معزول وغرفة الافاقة غير كاملة التجهيز.

كما وافق المحافظ على غلق جناح العمليات والطوارئ وقسم العلاج الطبيعى بمستشفى عرفة بشبين الكوم لوجود عدد من المخالفات، حيث تلاحظ عدم وجود تجهيزات طبية بالطوارئ ووجود أعمال إنشائية واجراء تعديلات بالرسم الهندسي دون إخطار العلاج الحر ووجود جهاز أشعة C-ARM غير مرخص وجناح العمليات غير معزول وقسم العلاج الطبيعى غير مرخص.

ووافق المحافظ على غلق جناح العمليات وجناح الطوارئ بممستشفى مودة بشبين الكوم نظرا لعدم وجود تجهيزات طوارئ أو استقبال ووجود 4 أسرة عناية مركزة زائدة عن المرخص به ولايجد دفاتر تسجيل للمرضى والافاقة بلا تجهيزات ووجد بلاعة داخل جناح العمليات، وكذا غلق مستشفى الدلتا التخصصي بشبين الكوم نظرا لعدم وجود مدير فنى أو من ينوب عنه أثناء المرور وعدم وجود أطباء بالمستشفى أثناء المرور، وعدم وجود تجهيزات طبية بالطوارئ ، وعدم وجود طبيب بالعناية المركزة أثناء المرور وعدم اتباع سياسة مكافحة العدى بالعناية وعدم تجديد ترخيص قسم قسطرة القلب وعدم وجد مؤشر قياس نسبة الاشعاع وذلك بالمخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المستشفيات بنطاق المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

 

 


المنوفيه

محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه

غلق منشآت صحيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

رئيس الوزراء: نعمل على إزالة التعقيدات البيروقراطية بالإفراج الجمركى عن البضائع

رئيس الوزراء: نعمل على إزالة التعقيدات البيروقراطية بالإفراج الجمركى عن البضائع

زاهى حواس للقناة الإيطالية الأولى: سنعلن فى 2020 عن سبب وفاه توت عنخ آمون

زاهى حواس للقناة الإيطالية الأولى: سنعلن فى 2020 عن سبب وفاه توت عنخ آمون

تخيل كان هيحصل إيه لو مواقع التواصل موجودة فى حرب أكتوبر.. ردود صادمة

تخيل كان هيحصل إيه لو مواقع التواصل موجودة فى حرب أكتوبر.. ردود صادمة

حبس ماسح أحذية بتهمة الوساطة لبيع والاتجار فى الأعضاء البشرية بالأزبكية

حبس ماسح أحذية بتهمة الوساطة لبيع والاتجار فى الأعضاء البشرية بالأزبكية

شاهد فى دقيقة.. راموس يهدد عرش أحمد حسن عميد لاعبى العالم

شاهد فى دقيقة.. راموس يهدد عرش أحمد حسن عميد لاعبى العالم

22 هدفا فى 50 مباراة.. حصاد محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا

22 هدفا فى 50 مباراة.. حصاد محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا

المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات

المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات

عبد الله النجار: من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده فجزاؤه النفى منها

عبد الله النجار: من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده فجزاؤه النفى منها

القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية

القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية

فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة