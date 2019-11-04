إجراء 1700 عملية جراحية فى العيون ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

مازالت الفرق الطبية تتوافد على مستشفى الرمد التخصصى، لمزيد من تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر الطبية لتتوائم مع منظومة التأمين الصحى الشامل، التى تقدم الخدمات الطبية والعلاجية للأسر الأولى بالرعاية .

وقال الدكتور حسام حسين مدير مستشفى الرمد التخصصى ببورسعيد، خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المستشفى تشهد طفرة طبية وعلاجية من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل التى تساهم فى رفع المعاناة عن كاهل الحالات المرضية .

وأضاف بأنه منذ بداية المنظومة وحتى الآن تم إجراء 1700 عملية جراحية متنوعة فى العيون مثل المياه البيضاء والزرقاء وعمليات تجميل الجفون للأطفال وإصلاح كسور وحجاج حول بجانب عمليات زرع القرنية والعمليات التى تحتاج إلى مهارة وتقنية فائقة تتناسب مع كافة الحالات الحرجة .

وتابع: أن المستشفى تشهد طفرة متنوعة حيث قام الفريق الطبى بإجراء 70 عملية حول للأطفال من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار التى ينفذها صندوق تحيا مصر .

وفى سياق متصل أكد حسام، أن طلاب المرحلة الابتدائية تقدم لهم الرعاية الطبية والعلاجية للحالات الأولى بالرعاية فضلا عن توفير نظارات طبية وإجراء العمليات الصغرى والكبرى .