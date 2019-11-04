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أعراض الحصبة الألمانية منها الصداع وألم المفاصل

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:00 ص
أعراض الحصبة الألمانية منها الصداع وألم المفاصل الحصبة الألمانية - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الحصبة الألمانية من الأمراض التى تحدث بسبب العدوى بفيروس الحصبة الألمانى، وبمناسبة انطلاق حملة وزارة الصحة للتطعيم ضد الحصبة اليوم الاثنين ولمدة 3 أسابيع، نتعرف فى هذا التقرير على أعراض الحصبة الألمانية وأسبابها وعلاجها والوقاية منها، وفقاً لموقع sahealth.

الحصبة الألمانية من الأمراض المعدية التى يسببها فيروس الحصبة الألمانى،  وتنتشر الحصبة الألمانية من خلال عدة أشياء:

-عندما يتحدث الشخص المصاب، أو أثناء السعال أو عطس قطرات صغيرة تحتوي على عوامل معدية في الهواء. قد يتم استنشاق القطرات الموجودة في الهواء من قِبل الأشخاص القريبين.

عن طريق الاتصال غير المباشر مع اليدين والأنسجة أو غيرها من المواد المتسخة من تصريف الأنف والحنجرة.

اعراض الحصبة الالمانية 1
اعراض الحصبة الالمانية 

اعراض الحصبة الالمانية
 

طفح الحصبة الألمانية لدى المرأة الحامل في الأسابيع الثمانية إلى العشرة الأولى من الحمل قد يؤدى إلى وفاة الجنين أو موته في 90٪ من الحالات، علاوة على أنه قد يصيب الجنين بمجموعة من العيوب المتعددة (على سبيل المثال، الصمم، العمى، تلف المخ والقلب، والإعاقة العقلية) والمضاعفات المتأخرة يتم التعرف عليها بشكل متزايد.

ينخفض ​​الخطر إلى حوالي 10 إلى 20٪ إذا أصيبت الأم بالحصبة الألمانية بعد 16 أسبوعًا من الحمل وتكون العيوب الخلقية للجنين نادرة إذا أصابت الحصبة الأم الحامل بعد 20 أسبوعًا.

بالنسبة للأشخاص العاديين فإن الحصبة الألمانية مرض خفيف يصيب مجموعة من الأعراض، قد تشمل:

-الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة.

-صداع الرأس.

-سيلان الأنف.

-التهاب الملتحمة (التهاب بطانة الجفون والعين).

-طفح جلدي.

-غدد منتفخة (خاصة في الجزء الخلفي من الرقبة).

-الم المفاصل.

الأعراض، خاصة آلام المفاصل، أكثر حدة لدى البالغين.

اعراض الحصبة الالمانية 2
 الحصبة الالمانية 

تشخيص الحمى الالمانية
 

يتم تشخيص الحصبة عن طريق فحص الدم، التشخيص السريري على أساس ظهور الطفح الجلدي لا يمكن الاعتماد عليه.

فترة حضانة الفيروس
 

الوقت بين الإصابة بالأعراض والنمو هو 16 إلى 18 يومًا بمجموعة من 14 إلى 23 يومًا.

فترة العدوى
 

(الوقت الذي يمكن أن يصيب فيه الشخص المصاب الآخرين)

قبل 7 أيام و 4 أيام على الأقل من ظهور الطفح الجلدي.

اعراض الحصبة الالمانية فى الحمل
 الحصبة الالمانية فى الحمل

علاج الحصبة
 

لا يوجد علاج فعال مضاد للفيروسات للحصبة الألمانية، يشمل علاج الأعراض الكثير من السوائل ومسكنات لتخفيف الآلام، يمكن استخدام الباراسيتامول لتقليل الحمى والألم.

الوقاية من الحصبة الالمانية
 

يمكن تلقى لقاح الحصبة الألمانية (MMR) أو لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وجدرى الماء (MMRV) للوقاية من الحصبة الألمانية.

يجب على أي شخص مصاب بالحصبة الألمانية المشتبه بها استشارة الطبيب للتأكد من أن التشخيص صحيح.


اعراض الحصبة الالمانية

تطعيم الحصبة

الحصبة الالمانية

علاج الحصبة الالمانية

الوقاية من الحصبة الالمانية

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