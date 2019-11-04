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أسعار الذهب تنخفض مع دفعة من محادثات التجارة للأصول المرتفعة المخاطر

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:46 ص
أسعار الذهب تنخفض مع دفعة من محادثات التجارة للأصول المرتفعة المخاطر ذهب
رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، فيما عززت مؤشرات على إحراز تقدم نحو إبرام اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم وبيانات قوية للوظائف بالولايات المتحدة شهية المستثمرين للمخاطرة مما يضغط على المعدن الأصفر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1511.42 دولار للأوقية (الأونصة). 

بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1513.90 للأوقية.

وقالت الولايات المتحدة والصين، إنهما حققتا تقدما في محادثات تهدف إلى إنهاء حرب تجارية مستمرة منذ قرابة 16 شهرا ألحقت الضرر بالاقتصاد العالمي، وقال مسئولون أمريكيون إنه من المحتمل توقيع اتفاق هذا الشهر.

وشهدت الأسواق مزيدا من التفاؤل من بيانات اقتصادية الأسبوع الماضي هدأت مخاوف من حدوث تباطؤ تؤججها الحرب التجارية الطويلة بين البلدين.

وفي أحدث التطورات، أظهرت بيانات لوزارة العمل الأمريكية تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في أكتوبر ، بينما كان التوظيف في الشهرين السابقين أقوى من تقديرات سابقة.

ومقابل سلة من العملات المنافسة، قبع الدولار عند 97.218 بعد أن لامس أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 97.107 يوم الجمعة.

ويستهدف مؤشر الدولار حاليا أدنى مستوى في أغسطس عند 97.033.

وصعدت الأسهم الأسيوية إلى مستويات هي الأعلى في 14 أسبوعا اليوم الاثنين مع تنامي التفاؤل إزاء محادثات التجارة الأمريكية الصينية وبيانات إيجابية للوظائف بالولايات المتحدة مما عزز شهية المستثمرين للأصول المرتفعة المخاطر.

وقد يواجه الذهب في المعاملات الفورية مقاومة عند 1519 ولارا للأوقية، وهو مستوى قد يؤدي تجاوزه إلى ارتفاعه لمستوى 1534.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 18.11 للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 % إلى 952.71 للأوقية، فيما زاد البلاديوم 0.5 % إلى 1814.21 للأوقية.


أسعار الذهب

الذهب

الولايات المتحدة والصين

الحرب التجارية

رويترز

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