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93.5 مليون جنيه صادرات النصر للأسمدة 2018-2019

الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:00 ص
93.5 مليون جنيه صادرات النصر للأسمدة 2018-2019 شركة النصر للأسمدة
كتب عبد الحليم سالم

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بلغت صادرات شركة النصر للأسمدة  ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام  93.53 مليون جنيه خلال العام المالى 2018-2019، وتعمل الشركة فى صناعة الأسمدة .

وبحسب البيانات المالية للشركة ، فإن صادرات الشركة خلال العام المالى الماضي انخفضت بشكل كبير،عن صادراتها خلال العام المالى 2017-2018 ، نتيجة توقف مصنع الأمونيا فى الشركة ، بعد محاولة زيادة احماله ،مما حرم الشركة من توريد الامونيا للعملاء والاضطرار لشرائها من شركات شقيقة.

وبلغت صادرات الشركة نحو 193.24 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 ، و بلغت قيمة تراجع الصادرات نحو 100 مليون جنيه هذا العام.

وتعانى الشركة من تقادم الآلات وعدم استغلال الطاقات المتاحة علاوة على ارتفاع الديون  .

 

 

 


شركة النصر للاسمدة

القابضة الكيماوية

خسائر النصر للأسمدة

انتاج الاسمدة

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