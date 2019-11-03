9.8 مليار دولار عائدات شركات "الإبداع العلمى والتكنولوجى" بالصين

محمد عبد المجيد

أعلنت الشركات المدرجة على لوحة الإبداع العلمى والتكنولوجى "ستار" فى الصين ، زيادة فى عائداتها وصافى أرباحها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجارى، بحسب بورصة شنجهاى.

ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأحد، ارتفع إجمالى عائدات الشركات الـ40 بواقع 14% على أساس سنوى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إلى 69.12 مليار يوان (نحو 9.82 مليار دولار).

ووصل صافى أرباح هذه الشركات، إلى 8.58 مليار يوان، بزيادة 40% على أساس سنوى، وأعلن نحو 90% من هذه الشركات زيادة العائدات، ونحو 80% ارتفاع صافى الأرباح.

وتمثل لوحة الإبداع العلمى والتكنولوجى، التى بدأت التداول فى 22 يوليو الماضى، أحدث خطوة للإصلاح والابتكار فى سوق رأس المال بالصين، وهى تهدف إلى التركيز على شركات فى قطاع التكنولوجيا الفائقة والقطاعات الاستراتيجية الناشئة، مع قيود أقل على معايير الإدراج ومتطلبات أعلى للإفصاح عن المعلومات.

وكانت الدوائر المتكاملة، والطب الحيوى، والنقل عبر السكك الحديدية، والطاقة الجديدة، وصناعات هامة أخرى، المحرك الرئيس لنمو الشركات المدرجة على هذه اللوحة على مدار تلك الفترة.

وسجلت الشركات الـ40 المدرجة متوسط 13% بين الإنفاق على البحوث والتطوير إلى العائدات، مع تخطى النسبة لدى بعض الشركات حاجز الـ30% ، بحسب بيانات بورصة شنجهاى.