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قطاع الأعمال: التعاون مع شركة صينية لإنتاج السيارات الكهربائية بشركة النصر

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:26 م
قطاع الأعمال: التعاون مع شركة صينية لإنتاج السيارات الكهربائية بشركة النصر سيارة
كتب ــ إسلام سعيد ـ أحمد حمادة

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كشف وزير قطاع الأعمال العام عن زيارة وفد من شركة رائدة في الصين إلى مصر خلال الشهر الجاري للتعاون مع شركة النصر للسيارات التابعة للوزارة لإنتاج السيارات الكهربائية. 
 
وأوضح الوزير، خلال فعاليات الجلسة العامة الثانية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السادس، تحت عنوان "التصنيع.. المشكلات والحلول"، أن صناعة السيارات التقليدية تشهد تراجعا على مستوى العالم وأن هناك توجها نحو السيارات الكهربائية. 
 
وتطرق الوزير في كلمته إلى أن مشروع "جسور" والذي أطلقته الوزارة لتعزيز التجارة مع دول شرق ووسط أفريقيا، يوفر سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات لتشجيع المتعاملين في التجارة الخارجية ، وتشمل الشحن البري والبحري والتخليص الجمركي والتخزين والتأمين على البضائع بالإضافة إلى الوساطة والتسويق ، ويستهدف في مرحلته الأولى دول شرق أفريقيا، حيث تم إطلاق أولى مراحل المشروع بتقديم خدمة الشحن البحري على أحد الخطوط الملاحية للشركة من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا.
 
كما أكد الوزير أن الوزارة تسعي لاستكمال مشروع "جسور" والخدمات المقدمة من خلاله في الربع الثاني من 2020 ، والتوسع مستقبلا بهدف الوصول إلى كافة الدول الإفريقية، والسعي لاختيار شركة عالمية لإدارة هذه السلسلة المتكاملة من الخدمات، وإعداد دليل إلكتروني بالسلع المصرية المطلوبة للأسواق الإفريقية.

صادرات مصر

مشروع جسور

قطاع الصناعات الصغيرة

قطاع الأعمال العام

السيارات الكهربائية

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