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70 اقتراحًا برغبة وقانونان أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:00 ص
70 اقتراحًا برغبة وقانونان أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب
كتب محمود حسين

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تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلى، 8 اجتماعات خلال الأسبوع الجارى من الأحد حتى الأربعاء، تناقش خلالها نحو 70 اقتراحًا برغبة، واقتراحين بقانونين.

وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال اجتماعاتها، اقتراحًا بقانون بشأن تعديل الفقرة (6) من المادة (17) من القانون رقم 149 لسنة 2019، بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلى، واقتراحًا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية.

وتتناول اجتماعات اللجنة أيضًا، مناقشة اقتراحات برغبة بشأن مشروعات وخدمات للمواطنين فى الدوائر بمختلف المحافظات من صرف صحى ومياه وكهرباء وإنشاء كبارى ورصف طرق وإنشاء مكاتب بريد، وتطوير مدارس ومستشفيات وغيرها.

الاقتراحات

الشكاوي

النواب

البرلمان

اخبار

اليوم السابع بلس

تنظيم عمل الجمعيات

المهن التعليمية

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