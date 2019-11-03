70 اقتراحًا برغبة وقانونان أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان

وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال اجتماعاتها، اقتراحًا بقانون بشأن تعديل الفقرة (6) من المادة (17) من القانون رقم 149 لسنة 2019، بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلى، واقتراحًا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية.
وتتناول اجتماعات اللجنة أيضًا، مناقشة اقتراحات برغبة بشأن مشروعات وخدمات للمواطنين فى الدوائر بمختلف المحافظات من صرف صحى ومياه وكهرباء وإنشاء كبارى ورصف طرق وإنشاء مكاتب بريد، وتطوير مدارس ومستشفيات وغيرها.
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