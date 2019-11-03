سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 09:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

3 أسباب مختلفة لإصابة طفلك بالإسهال.. ازاى تتعاملى معاها

الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:30 م
3 أسباب مختلفة لإصابة طفلك بالإسهال.. ازاى تتعاملى معاها الاسهال عند الاطفال
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

معظم الأطفال يعانون من الإسهال من وقت لآخر، وعادة لا يستمر طويلًا ويتحسن من تلقاء نفسه، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز أسباب الاسهال وعلاجه، وفقا لموقع kids health .

أسباب الاسهال عند الأطفال 

عادة ما يحدث الإسهال بسبب عدوى في الأمعاء، والجراثيم التي تسبب العدوى هي:
  • -الفيروسات (الأكثر شيوعا).
  • -البكتيريا.
  • -الطفيليات.

أولا الفيروسات

١- يعد التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي (الذي يُطلق عليه غالبًا "أنفلونزا المعدة") مرضًا شائعًا عند الأطفال، يسبب الإسهال، وغالبا ما يكون مع أعراض مثل الغثيان والقيء، عادة ما تستمر الأعراض بضعة أيام ، لكن الأطفال (وخاصة الأطفال) الذين لا يستطيعون تناول ما يكفي من السوائل قد يصابون بالجفاف.
 
٢-فيروس الروتا يصيب الرضع والأطفال الصغار ويمكن أن يسبب الإسهال المائي، تفشي المرض أكثر شيوعًا في أشهر الشتاء وأوائل الربيع ، خاصة في مراكز رعاية الأطفال. يمكن لقاح فيروس الروتا أن يحمي الأطفال من هذا المرض.
٣- الفيروسات المعوية ، مثل فيروس كوكساكي ، يمكن أن تسبب الإسهال عند الأطفال ، خاصة خلال أشهر الصيف.

ثانيا البكتيريا

يمكن أن تسبب أنواع مختلفة من البكتيريا الإسهال ، بما في ذلك E. coli و Salmonella و Campylobacter و Shigella.
 غالبًا ما تكون هذه البكتيريا مسؤولة عن حالات "التسمم الغذائي" ، والتي يمكن أن تسبب الإسهال والقيء في غضون ساعات قليلة بعد إصابة شخص ما.

ثالثا: الطفيليات

العدوى الطفيلية التي يمكن أن تسبب الإسهال عند الأطفال تشمل الجيارديا وداء الكريبتوسبوريديوس.

ماذا يمكن أن يسبب الإسهال؟

يمكن أن يصاب الأطفال في بعض الأحيان بالإسهال من:
-اتباع نظام غذائي عالي السكر (على سبيل المثال ، من شرب الكثير من العصير).
-حساسية الطعام.
-عدم تحمل اللاكتوز.
-مشاكل في الأمعاء مثل مرض الاضطرابات الهضمية ومرض التهاب الأمعاء (مرض كرون والتهاب القولون التقرحي).

علاج الإسهال

  • يزول الإسهال الفيروسي من تلقاء نفسه، يحتاج معظم الأطفال المصابين بالإسهال البكتيري إلى علاج بالمضادات الحيوية.
  • تحتاج الطفيليات دائمًا إلى علاج بالأدوية المضادة للطفيليات.
  • يمكن للأطفال الذين لا يعانون من القيء أو الجفاف الاستمرار في تناول الطعام والشراب أو الرضاعة الطبيعية كالمعتاد. 
  • استمرار اتباع نظام غذائي منتظم قد تقصر مدة الإسهال.
  • لا تعط طفلك دواء مضاد للإسهال بدون وصفة طبية إلا إذا طلب منك طبيبك القيام بذلك.

الاسهال عند الاطفال

الاسهال

اعراض الاسهال

اسباب الاسهال

علاج الاسهال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

"محكمة النقض " تحدد طعون المتهمين فى فض اعتصام رابعة 24 فبراير المقبل

"محكمة النقض " تحدد طعون المتهمين فى فض اعتصام رابعة 24 فبراير المقبل

فيديو.. تصميم روبوت يقفز ويسير على قدمين كالبشر ويساعد فى عمليات الإنقاذ

فيديو.. تصميم روبوت يقفز ويسير على قدمين كالبشر ويساعد فى عمليات الإنقاذ

صور.. قبل موسم النوات بالإسكندرية.. مخلفات حديدية وأخشاب وحيوانات نافقة تهدد شبكات الصرف الصحي.. الشركة تحذر من إلقاء المخلفات الصلبة.. وتؤكد: تطوير 178 محطة رفع وتوقفها يعيد مشاهد الغرق

صور.. قبل موسم النوات بالإسكندرية.. مخلفات حديدية وأخشاب وحيوانات نافقة تهدد شبكات الصرف الصحي.. الشركة تحذر من إلقاء المخلفات الصلبة.. وتؤكد: تطوير 178 محطة رفع وتوقفها يعيد مشاهد الغرق

استمرار تلقى طلبات المستبعدين من بطاقات التموين بعد مد فترة التظلمات حتى نهاية الشهر الجارى..توجيهات لمديرى المديريات باختيار أفضل الموظفين للتعامل مع المواطنين.. ولجان لمتابعة أداء الخدمات ومحاسبة المقصرين

استمرار تلقى طلبات المستبعدين من بطاقات التموين بعد مد فترة التظلمات حتى نهاية الشهر الجارى..توجيهات لمديرى المديريات باختيار أفضل الموظفين للتعامل مع المواطنين.. ولجان لمتابعة أداء الخدمات ومحاسبة المقصرين

رويترز.. رئيس وزراء إثيوبيا: عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة بلغ 86 قتيلا

رويترز.. رئيس وزراء إثيوبيا: عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة بلغ 86 قتيلا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

سوبر كورة ينشر أول صورة لمحمد صلاح وتريزيجيه بعد مواجهة استون فيلا ضد ليفربول

سوبر كورة ينشر أول صورة لمحمد صلاح وتريزيجيه بعد مواجهة استون فيلا ضد ليفربول

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى

ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بثنائية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بثنائية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة