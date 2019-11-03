3 أسباب مختلفة لإصابة طفلك بالإسهال.. ازاى تتعاملى معاها

معظم الأطفال يعانون من الإسهال من وقت لآخر، وعادة لا يستمر طويلًا ويتحسن من تلقاء نفسه، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز أسباب الاسهال وعلاجه، وفقا لموقع kids health .
أسباب الاسهال عند الأطفالعادة ما يحدث الإسهال بسبب عدوى في الأمعاء، والجراثيم التي تسبب العدوى هي:
- -الفيروسات (الأكثر شيوعا).
- -البكتيريا.
- -الطفيليات.
أولا الفيروسات١- يعد التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي (الذي يُطلق عليه غالبًا "أنفلونزا المعدة") مرضًا شائعًا عند الأطفال، يسبب الإسهال، وغالبا ما يكون مع أعراض مثل الغثيان والقيء، عادة ما تستمر الأعراض بضعة أيام ، لكن الأطفال (وخاصة الأطفال) الذين لا يستطيعون تناول ما يكفي من السوائل قد يصابون بالجفاف.
ثانيا البكتيريايمكن أن تسبب أنواع مختلفة من البكتيريا الإسهال ، بما في ذلك E. coli و Salmonella و Campylobacter و Shigella.
ثالثا: الطفيلياتالعدوى الطفيلية التي يمكن أن تسبب الإسهال عند الأطفال تشمل الجيارديا وداء الكريبتوسبوريديوس.
ماذا يمكن أن يسبب الإسهال؟يمكن أن يصاب الأطفال في بعض الأحيان بالإسهال من:
علاج الإسهال
- يزول الإسهال الفيروسي من تلقاء نفسه، يحتاج معظم الأطفال المصابين بالإسهال البكتيري إلى علاج بالمضادات الحيوية.
- تحتاج الطفيليات دائمًا إلى علاج بالأدوية المضادة للطفيليات.
- يمكن للأطفال الذين لا يعانون من القيء أو الجفاف الاستمرار في تناول الطعام والشراب أو الرضاعة الطبيعية كالمعتاد.
- استمرار اتباع نظام غذائي منتظم قد تقصر مدة الإسهال.
- لا تعط طفلك دواء مضاد للإسهال بدون وصفة طبية إلا إذا طلب منك طبيبك القيام بذلك.
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