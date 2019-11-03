3 أسباب مختلفة لإصابة طفلك بالإسهال.. ازاى تتعاملى معاها

كتبت فاطمة خليل

معظم الأطفال يعانون من الإسهال من وقت لآخر، وعادة لا يستمر طويلًا ويتحسن من تلقاء نفسه، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز أسباب الاسهال وعلاجه، وفقا لموقع kids health . أسباب الاسهال عند الأطفال عادة ما يحدث الإسهال بسبب عدوى في الأمعاء، والجراثيم التي تسبب العدوى هي: عادة ما يحدث الإسهال بسبب عدوى في الأمعاء، والجراثيم التي تسبب العدوى هي:

-الفيروسات (الأكثر شيوعا).

-البكتيريا.

-الطفيليات.

أولا الفيروسات ١- يعد التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي (الذي يُطلق عليه غالبًا "أنفلونزا المعدة") مرضًا شائعًا عند الأطفال، يسبب الإسهال، وغالبا ما يكون مع أعراض مثل الغثيان والقيء، عادة ما تستمر الأعراض بضعة أيام ، لكن الأطفال (وخاصة الأطفال) الذين لا يستطيعون تناول ما يكفي من السوائل قد يصابون بالجفاف.

٢-فيروس الروتا يصيب الرضع والأطفال الصغار ويمكن أن يسبب الإسهال المائي، تفشي المرض أكثر شيوعًا في أشهر الشتاء وأوائل الربيع ، خاصة في مراكز رعاية الأطفال. يمكن لقاح فيروس الروتا أن يحمي الأطفال من هذا المرض.

٣- الفيروسات المعوية ، مثل فيروس كوكساكي ، يمكن أن تسبب الإسهال عند الأطفال ، خاصة خلال أشهر الصيف. ثانيا البكتيريا يمكن أن تسبب أنواع مختلفة من البكتيريا الإسهال ، بما في ذلك E. coli و Salmonella و Campylobacter و Shigella.

غالبًا ما تكون هذه البكتيريا مسؤولة عن حالات "التسمم الغذائي" ، والتي يمكن أن تسبب الإسهال والقيء في غضون ساعات قليلة بعد إصابة شخص ما. ثالثا: الطفيليات العدوى الطفيلية التي يمكن أن تسبب الإسهال عند الأطفال تشمل الجيارديا وداء الكريبتوسبوريديوس. ماذا يمكن أن يسبب الإسهال؟ يمكن أن يصاب الأطفال في بعض الأحيان بالإسهال من:

-اتباع نظام غذائي عالي السكر (على سبيل المثال ، من شرب الكثير من العصير).

-حساسية الطعام.

-عدم تحمل اللاكتوز.

علاج الإسهال يزول الإسهال الفيروسي من تلقاء نفسه، يحتاج معظم الأطفال المصابين بالإسهال البكتيري إلى علاج بالمضادات الحيوية.

تحتاج الطفيليات دائمًا إلى علاج بالأدوية المضادة للطفيليات. -مشاكل في الأمعاء مثل مرض الاضطرابات الهضمية ومرض التهاب الأمعاء (مرض كرون والتهاب القولون التقرحي).