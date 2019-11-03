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يسبب أمراض القلب و السكتة الدماغية.. احذر مخاطر النوم فى الضوء

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:49 م
يسبب أمراض القلب و السكتة الدماغية.. احذر مخاطر النوم فى الضوء النوم فى الضوء
محمد عبد المجيد

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أظهرت نتائج دراسة أجراها خبراء يابانيون، نشرت فى المجلة العلمية الدولية مؤخراً، أن تشغيل مصابيح الليل أثناء النوم تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض قاتلة، وحتى الضوء الخاص بمصباح الشارع أو البدر من الممكن أن يسبب الأذى.
 
وقال الباحثون، إن ترك ضوء فى غرفة أثناء النوم يزيد من خطر الوفاة، بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية.
 
كما وجد الأطباء فى اليابان، أنه حتى المستويات المنخفضة من الضوء الليلى المتسرب إلى غرفة النوم من القمر أو مصباح الشارع قد يكون كافياً للتسبب فى ضرر.
 
ووجد الباحثون، أن المستويات الأعلى من التلوث الضوئى تقابلها معدلات أعلى من تصلب الشرايين.
 
وبحسب نظرية الأطباء، فإن تعرض الجفون للضوء أثناء النوم يقلل من إنتاج هرمون الميلاتونين فى الجسم أثناء الليل الذى يساعد على النوم لساعات أطول، ويعمل على تخفيض ضغط الدم ومستويات الجلوكوز ودرجة حرارة الجسم أثناء النوم.
 
وقال كينجى أوبياشى المشرف على الدراسة، "وجدنا ارتباطاً واضحاً بين النوم فى الضوء وتصلب الشرايين الذى يأتى مستقلاً عن أسبابه المعروفة كالتدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكرى".
 

اليابان

السكته القلبيه

النوم

النوم فى الضوء

امراض قاتله

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