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وزارة الرى تصدر قرارا بتخفيض رسوم الرسو للفنادق العائمة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:20 م
وزارة الرى تصدر قرارا بتخفيض رسوم الرسو للفنادق العائمة وحيد عاصم عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية
كتبت آمال رسلان

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أكد وحيد عاصم عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية أن وزارة الرى أصدرت قرارا وزاريا بتعديل رسوم الرسو الخاصة بالفنادق العائمة فى القاهرة والاقصر وأسوان، حيث خفضت وزارة الرى رسوم الرسو التى كانت مفروضة على المنشآت العائمة وذلك بعد جولات من المفاوضات بين اتحاد الغرف السياحية وغرفة الفنادق، لافتا إلى ان القرار لبى 70% من مطالب أصحاب الفنادق العائمة، وهناك ارتياح كبير لتعديل الرسوم.
 
وتضمن القرار الصادر من وزارة الرى يصرح للوحدات السياحية الرسو صف واحد فقط موازى للمجرى على الا يتجاوز رسو الوحدات طول المرسى، واكد القرار انه داخل نطاق محافظتى القاهرة والجيزة يتم تحصيل 1500 جنيه للمتر المسطح شهريا من مساحة الدور الأول  للعائمة الثابتة أو المتحركة، كما يتم تحصيل 1250 جنيه للمتر المسطح شهريا من مساحة الدور الثانى، ومبلغ 1050 للمتر المسطح من الدور الثالث،  و600 عن الأدوار التالية.
 
أما فى الأقصر وأسوان يتم محاسبة على أساس 2000 جنيه سنويا للمتر الطولى  من المرسى، والذهبيات يتم محاسبتها على 700 جنيه للمتر يوميا مقابل الانتفاع بالمياه.
 
قرارا بتخفيض رسوم الرسو للفنادق العائمة (1)
قرارا بتخفيض رسوم الرسو للفنادق العائمة (1)

قرارا بتخفيض رسوم الرسو للفنادق العائمة (2)
قرارا بتخفيض رسوم الرسو للفنادق العائمة (2)

قرارا بتخفيض رسوم الرسو للفنادق العائمة (3)
قرارا بتخفيض رسوم الرسو للفنادق العائمة (3)

 


رسوم الرى

الفنادق العائمة

رسوم الرسو

السياحة

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