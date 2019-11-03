وزارة البيئة تستضيف ورشة عمل مرفق البيئة العالمى لدول شمال إفريقيا

كتبت آية دعبس

نظمت وزارة البيئة ورشة العمل الموسعة لمرفق البيئة العالمي لدول شمال افريقيا والشرق الأوسط بمدينة شرم الشيخ، والتي تهدف إلى مواكبة النقاط الوطنية للمرفق وأصحاب المصلحة خاصة قوى المجتمع المدني لاستراتيجيات مرفق البيئة العالمي.

وتهدف ورشة العمل إلى دعم الدول شمال إفريقيا بآليات عمل المرفق لتمكين تلك الدول للحصول على تمويل لمشروعات تهدف إلى التصدي لأثار تغير المناخ ومكافحة التصحر وصون التنوع البيولوجى.

وأوضحت وزيرة البيئة أن تلك الاجتماعات تتيح التفاعل بين كافة أطراف المرفق لمناقشة القضايا ذات الأولوية، ومراجعة السياسات والإجراءات، وتبادل الخبرات من تطوير وتنفيذ مشاريع مرفق البيئة العالمية وتكاملها في إطار أطر السياسات الوطنية، لكل بلد على حدة.

كما أشارت الوزيرة إلى أهمية دور صندوق البيئة العالمي خاصة كونه يعمل كآلية مالية لعدد من الاتفاقيات ومنها اتفاقية التنوع البيولوجي والتي تتولى مصر رئاسة الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف الخاص بها، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بالإضافة إلى اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs).

ويعد صندوق البيئة العالمي مؤسسة مالية تعمل بشكل مستقل، حيث يقدم منحًا للمشاريع المتعلقة بالتنوع الحيوي وتغير المناخ والمياه الدولية وتدهور الأراضى وطبقة الأوزون والملوثات العضوية الثابتة والزئبق والإدارة المستدامة للغابات والأمن الغذائي والمدن المستدامة.