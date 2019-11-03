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"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن"

الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:52 م
"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن" مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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تقدمت الشركة المصرية للصناعات الغذائية الحديثة "هنى ويل " بدعوى قضائية، ضد إدارة

العلامات التجارية

، تطالب من خلالها بإلغاء قرار رفض تسجيل علامتها التجارية.
 

وقالت الشركة، إنه بتاريخ 10 اكتوبر 2016 تقدمت بطلب لجهاز تنمية التجارة والصناعة لتسجيل العلامة التجارية "شيكو بون" التى تحمل رقم 341458 باسم الشركة، الا أن إدارة العلامات رفضت تسجيل العلامة لتعارضها مع علامات أخرى. 

 

وتابعت الشركة، أنها تقدمت بتظلم لإدارة العلامات التجارية على القرار، إلا وأنها رفضت بتاريخ 16 إبريل 2014؛ وجاء المنطوق بقبول التظلم شكلًا لتقديمه فى الميعاد القانونى وفى الموضوع برفض التظلم وتأييد قرار الإدارة ورفض تسجيل العلامة التجارية 341458 .

 

واستكملت الشركة، أن إدارة العلامات رفضت تسجيل العلامة لتعارضها مع علامات " شيكو سبون" و" شيكو باى "، وأنه من الواضح اختلاف بين العلامات التى تتعارض معها، وان الجمهور يعى جيدًا علامات شركة هنى ويل، ويستطيع أن يفرق بينها وبين أى منتجات اخرى .

 

وأعربت الشركة على قرار الرفض قائلة: "يوجد مغايرة بين العلامات التجارية المسجلة والعلامة ملك الشركة، لان لها ذاتيه خاصة متميزة عن غيرها بالنظر إليها فى مجموعها لا إلى العناصر التى تتركب منها، إلى جانب العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لترتيب هذه الصورة أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها.

 


هنى ويل

دعوى قضائية

العلامات التجارية

شيكو بون

مجلس الدولة

اليوم السابع بلس

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