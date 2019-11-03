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نقل فنيين الصيانة بمستشفى القنايات فى الشرقية لتقصيرهم بالعمل

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:42 م
نقل فنيين الصيانة بمستشفى القنايات فى الشرقية لتقصيرهم بالعمل الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قرر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ندب فنيين الصيانة بمستشفي القنايات المركزي إلى مستشفيات أخرى، لتقصيرهم فى العمل، عدم إصلاح أعطال الكهرباء.

 

كان وكيل وزارة الصحة الشرقية، قام بالمرور المفاجئ على مستشفى القنايات المركزى لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، حيث تفقد أقسام المستشفى المختلفة ومنها الاستقبال والطوارئ والغسيل الكلوى والحضانات والأقسام الداخلية واطمئن على المرضى. 

 

وشدد مسعود، على مدير المستشفى بمتابعة الكميات الكافية من الأدوية بقسم الاستقبال، كما تفقد الأعمال الجارية بقسم العمليات الجديد والجارى الانتهاء منها خلال أيام، كما ناقش دراسة تطوير وتوسعة بعض الأقسام الطبية منها الحضانات، والباطنة والجهاز الهضمى، والنساء، فى حضور مدير الرعاية الحرجة والعاجلة، ومسئولة الحضانات، والمكتب الفنى بالمديرية، ومديرة الإدارة الصحية بالقنايات ومدير المستشفى، كما تبين وجود بعض الأعطال الكهربائية وعدم تواجد فنيين الصيانة بالمستشفى.


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