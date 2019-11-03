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ميركل: إقامة مليون محطة لشحن السيارات الكهربائية فى ألمانيا بحلول 2030

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:57 م
ميركل: إقامة مليون محطة لشحن السيارات الكهربائية فى ألمانيا بحلول 2030 المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
(رويترز)

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فى رسالة عن طريق الفيديو، اليوم الأحد، إنه ينبغى أن تكون فى بلادها مليون محطة لشحن السيارات الكهربائية بحلول عام 2030.
 
وتأتى تصريحات ميركل، قبيل اجتماعات تُعقد غدا مع مسئولين فى قطاع صناعة السيارات لبحث كيفية تسريع الخطى باتجاه السيارات، التى تعمل بالبطاريات ولا تتسبب فى الكثير من الانبعاثات الملوثة للبيئة.
 
وقالت ميركل، "من أجل هذه الغاية، نريد إقامة مليون نقطة شحن بحلول عام 2030، ويتعين على الصناعة المساهمة فى هذا الجهد، هذا ما سنتحدث عنه"، ولدى ألمانيا حاليا 20 ألف نقطة شحن فقط.
 
والاجتماع الذى سيعقد فى مبنى المستشارية، هو الثانى حول هذا الموضوع لتسريع الإجراءات حتى يتمكن قطاع المواصلات من المساعدة فى الوصول إلى مستويات الانبعاثات المستهدفة فى ألمانيا.
 
وسيركز الاجتماع، على الترويج لبدائل للبنزين والسولار، بما فى ذلك السيارات التى تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، وتلك التى تعمل بالبطاريات على أن تتشارك الحكومة وقطاع صناعة السيارات فى تحمل تكاليف الدعم لجذب المشترين.
 
وتستهدف الحكومة أيضا، الحفاظ على وظائف تصنيع السيارات وقطع الغيار.
 
وقالت ميركل، "نريد أن نأخذ العمال المتخصصين معنا على طريق مستقبل عصرى صديق للبيئة".
 

المانيا

انجيلا ميركل

السيارات الكهربائيه

شحن السيارات

المستشاره الالمانيه

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