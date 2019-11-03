منظمة التحرير الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بموقف واضح من جرائم الاحتلال

وكالات الأنباء

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة، بموقف ينسجم مع القرارات والاتفاقيات الدولية حول شريط الفيديو الذي يظهر فيه جنود الاحتلال على حاجز الزعيم قرب القدس المحتلة يطلقون النار على شاب فلسطيني ويصيبونه بالظهر بعد أن أخلوا سبيله وطلبوا منه الابتعاد عنهم.

وقالت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة في بيان لها اليوم :" إن الأمين العام للأمم المتحدة مطالب بالتحرك لتطبيق القرارات والقوانين والاتفاقيات الدولية، وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين تحت الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يعاني الفلسطينيون فيها من جرائم وانتهاكات بحق القانون الدولي والإنساني على يد حكومة الاحتلال وقواتها ومستوطنيها".

وأضافت "إن شريط الفيديو يظهر حجم الكراهية العمياء والعنصرية الصهيونية،

وأكدت الدائرة أن "الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدائمين وكل الدول التي وقعت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال التي تحظى بدعم وغطاء أمريكي، وإن قرارا دوليا يجب اتخاذه حسب الأصول القانونية بتحويل قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هؤلاء القتلة بحق الفلسطينيين".

وحذرت "من أن المجتمع الدولي ومؤسساته يتحملون المسؤولية الكاملة عن أي تدهور وانفجار للأوضاع في الأرض المحتلة، إن لم يقوموا بواجبهم الإنساني ضد حكومة الاحتلال الإرهابية وراعيتها الإدارة الأمريكية التي نشرت الجريمة والدمار والخراب بالشرق الأوسط بسبب طبيعتها العدوانية".