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مصر تصدر زهور ونباتات طبية وعطرية ب188.6 مليون دولار فى عام واحد

الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:00 ص
مصر تصدر زهور ونباتات طبية وعطرية ب188.6 مليون دولار فى عام واحد زهور ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

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بلغت صادرات الزهور ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية المصرية التى تصديرها موسم 12018-2019 نحو 188.6 مليون دولار بحسب بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

 وبحسب البيانات تم تصدير  79 ألف طن نباتات طبية وعطرية، بقيمة 138.5 مليون دولار للعديد من الدول العربية والأوروبية.

كما تم تصدير 45.4 ألف طن، زهور قطف ونباتات زينة ونخيل، بقيمة 53.1 مليون دولار.

جدير بالذكر أن اجمالى الصادرات الزراعية للموسم  التصديرى 2018-2019 ، بلغت 4.3 مليون طن ، وبلغت قيمة الصادرات للموسم الحالى 2.3 مليار دولار .

 

 


الصادرات الزراعية

صادرات الخضر والفاكهة

صادرات الحاصلات الزراعية

تصديري الحاصلات الزراعية

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