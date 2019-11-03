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مرصد الإفتاء يحذر من تصاعد العمليات الإرهابية لتنظيم "داعش" الإرهابى بـ"مالى"

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:58 م
مرصد الإفتاء يحذر من تصاعد العمليات الإرهابية لتنظيم "داعش" الإرهابى بـ"مالى" ابوبكر البغدادى زعيم داعش السابق
كتب لؤى على

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حذر مرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من تصاعد العمليات الإرهابية التى يقوم بها تنظيم "داعش" الإرهابى وانتشارها بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة فى إطار محاولات التنظيم الإرهابى للعودة إلى المشهد من جديد بعد مقتل زعيم التنظيم أبوبكر البغدادى .
 
وتعرض معسكر للجيش المالى بمدينة إنديليمان فى دائرة أنسنغو (شمال شرق مالي) لـ"هجوم ارهابي" أعلن تنظيم "داعش" الإرهابى مسئوليته عنه ما أدى إلى مصرع 53 جنديا وإصابة عشرات آخرين .
 
وحذر مرصد الإفتاء فى بيانه اليوم من تصاعد العمليات الإرهابية وانتشارها بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة فى مالى ، كما حذر من خطورة اندماج الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتشددة الرئيسية فى مالى فى كيان واحد حتى تتمكن من شن هجمات وتنفيذ عمليات إرهابية أشد قوة وخطرا .
 
وأوضح مرصد الإفتاء أن تنظيم "داعش" الإرهابى يسعى بكل قوة خلال المرحلة الراهنة لشن عمليات إرهابية أكثر دموية للعودة إلى المشهد مجددا واثبات قدرته على ارتكاب جرائمه الدموية خاصة بعد مقتل زعيم التنظيم الإرهابى أبوبكر البغدادى.
 
وأكد مرصد الإفتاء على أنه لا سبيل لمواجهة التطرف والإرهاب إلا بالتعاون على كافة المستويات بين دول العالم أجمع، لأن الإرهاب لم يعد مقتصرًا على منطقة بعينها، بل أصبح يهدد العالم أجمع ، داعيا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الدول و دعم جهود  محاربة الإرهاب ومواجهته على كافة الأصعدة، والعمل على تجفيف منابعه الفكرية والمذهبية، واستخدام الأدوات الحديثة في المواجهة، وبذل كافة الجهود من أجل استئصال هذه الحركات وأفكارها القاتلة.

مرصد الفتاوي التكفيرية

أبوبكر البغدادى

داعش

مالى

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