محافظ الشرقية يفتتح 4 مدارس بههيا وأبو كبير.. اليوم

الشرقية – إيمان مهنى

يفتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد 4 مدارس بعد انتهاء أعمال التطوير والإنشاء، وهم الجلاء للتعليم الأساسى فى صبيح، الثانوية التجارية، وأيضا الجلاء الابتدائية فى ههيا، والشهيد فتحى جمعان الثانوية بابوكبير.

أوضح محافظ الشرقية لـ"اليوم السابع" ، أن المحافظة تولى كل الاهتمام بإقامة مدارس جديدة لتحسين الخدمة التعليمية بالأخص بالمناطق بالمناطق البعيدة والأكثر إحتياجاً وتطوير مدارس قائمة بالفعل للتغلب على الكثافة الطلابية فى الفصول، وأيضا استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بالمدارس وتدريب وتأهيل المعلمين عليها، وأنه فى سبتمبر الماضى تم الانتهاء من إنشاء وتطوير وتجهيز 28 مدرسة.