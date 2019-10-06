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محافظ الشرقية يفتتح جناح عمليات بمستشفى أبو كبير بتكلفة 5 مليون جنيه

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:28 م
محافظ الشرقية يفتتح جناح عمليات بمستشفى أبو كبير بتكلفة 5 مليون جنيه محافظ الشرقية يفتتح جناح العمليات بمستشفى أبو كبير
الشرقية - إيمان مهنى

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افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، جناح العمليات وقسم الجراحات الداخلى الجديد بمستشفى أبو كبير المركزى بتكلفة بلغت 5 مليون جنيه .

تفقد المحافظ ومرافقوه جناح العمليات وقسم الجراحة الداخلى الجديد، والذى يضم 3 غرف عمليات ويسع 39 سرير منهم "35 سرير داخلى، 2 سرير للتمريض ، 2 سرير للأطباء، بعدد 12 غرفة، وغرفتان لسكن الأطباء والتمريض، مشيراً إلى جاهزية القسم الجديد لإستقبال المرضى لإجراء العمليات الجراحية المختلفة ، متمنياً للمرضى الشفاء العاجل.

أكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولى إهتماماً خاصاً بتطوير قطاع الصحة والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وللمترددين على المستشفيات الحكومية، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 6 مشروعات فى قطاع الشئون الصحية بنطاق المحافظة مابين وحدات غسيل كلوى وحضانات، بتكلفة مالية قدرت بـ 16 مليون جنيه، بهدف وصول الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين فى المناطق البعيدة والتى تعانى من نقص الخدمات الصحية والطبية المقدمة.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن إفتتاح جناح العمليات وقسم الجراحات الداخلى الجديد بمستشفى أبو كبير المركزى سيشهد إجراء مختلف الجراحات الكبرى والمتوسطة والجراحات الدقيقة ، للوصول لخدمه صحيه وعلاجيه مميزه للمرضى، مشيراً إلى أنه تم تجهيز القسم الجديد بالتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة له وتوفير "3 أجهزة تخدير ، 6 أجهزة مينيتور منهم جهاز مينيتور متحرك ، وجهاز سى أرم ، وجهاز دياثرمى ، بالإضافة إلى 35 سرير هيدروليك" ، مشيراً إلى الإستمرار فى تنفيذ المشروعات بقطاع الصحة ورفع كفاءة مختلف المنشأت الصحية القائمة بالفعل وإنشاء مستشفيات جديدة بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة الشرقية .

فى سياق متصل نفذت قافلة طبية مجانية وتوقيع الكشف الطبى على 2238 مريض وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بقرية نشوة التابعة لمركز ومدينة الزقازيق .

وشملت القافلة 80 حالة جراحة، 483 أطفال، 216 أمراض قلب ، 318 باطنة ، 156 نساء، 467 عظام، 259 حالة جلدية، 102 حالة تنظيم أسرة، 157 حالة أسنان، بالإضافة إلى إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 150 مواطن، كما تم عمل التحاليل المعملية اللازمة لعدد 171 حالة مقسمة إلى تحليل 67 عينة طفيليات و 104 عينة دم، كما تم عمل 22 حالة رسم قلب و27 حالة أشعة سينية، وذلك بمشاركة أخصائيين فى تخصصات مختلفة ، ومعمل دم كامل ، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية ، كما تم تحويل 12 حالة لمستشفى الزقازيق العام لإستكمال الفحوصات المطلوبة وإجراءات تجهيزهم للعمليات الجراحية اللازمة لهم.

 

محافظ الشرقية ووكيل وزراة الصحة يفتتحون قسم الجراحات بمستشفى أبو كبير (1)
محافظ الشرقية ووكيل وزراة الصحة يتفقدون لوحة المستشفى بعد افتتاحها
 

 

محافظ الشرقية ووكيل وزراة الصحة يفتتحون قسم الجراحات بمستشفى أبو كبير (2)
محافظ الشرقية ووكيل وزراة الصحة يفتتحون قسم الجراحات بمستشفى أبو كبير

 

محافظ الشرقية ووكيل وزراة الصحة يفتتحون قسم الجراحات بمستشفى أبو كبير (3)
محافظ الشرقية ووكيل وزراة الصحة يطمئنون على أحد المرضى 
 
محافظ الشرقية ووكيل وزراة الصحة يفتتحون قسم الجراحات بمستشفى أبو كبير (4)
محافظ الشرقية ووكيل وزراة الصحة ومدير مستشفى أبو كبير 

 

محافظ الشرقية ووكيل وزراة الصحة يفتتحون قسم الجراحات بمستشفى أبو كبير (5)
محافظ الشرقية بمستشفى أبو كبير

 

 


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جناح العمليات بمستشفى ابو كبير

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