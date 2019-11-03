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محافظ الدقهلية : إحالة 10 مسئولين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية للتحقيق

الأحد، 03 نوفمبر 2019 05:50 م
محافظ الدقهلية : إحالة 10 مسئولين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية للتحقيق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على احالة 10 مسئولين بعدد من الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية للتحقيق بالشؤون القانونية بالمحافظة بسبب التقصير والتقاعس.

وكلف "شاروبيم"، الشئون القانونية بالمحافظة  ، باجراء التحقيق مع فني تنظيم برئاسة مركز الجمالية لعدم استلام اخطارات التعدى من جمعيتي كفر الجمالية والجمالية.
 
كما كلف محافظ الدقهلية باحالة ثلاثة فنيين تنظيم بالوحدة المحلية بالفروسات مركز المنزلة،وفنيين اثنين بالتنظيم بالوحدة المحلية ببرمبال القديمة مركز منية النصر لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية تجاه حالات التعدي على الأرض الزراعية. 
 
ووافق "شاروبيم"، على إحالة مديري الجمعيتين الزراعيتين ببلقاس وبرمبال القديمة للتحقيق ، لعدم تنفيذ أى قرار إزالة،واحالة مدير جمعية جديدة المنزلة لعدم استكمال سجل المخالفات،ومدير جمعية اخطاب مركز أجا لوجودها مغلقة.
 
تأتى قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه تقرير الإدارة العامة للمتابعة للمرور الميداني على عدد من الجمعيات الزراعية خلال أربعة أيام شملت مراكز بلقاس،شربين،أجا،ميت غمر،طلخا،المنزلة،منية النصر،بني عبيد،دكرنس.
 
 

 


الدقهلية

إحالة موظفين للتحقيق

التقرير فى العمل

الشئون القانونية

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