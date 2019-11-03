ليبرمان يتهم نتنياهو بجر إسرائيل لانتخابات برلمانية ثالثة فى عام

كتب- هاشم الفخرانى

اتهم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالسعى للوصول لانتخابات برلمانية ثالثة سعياً لمصالحه الشخصية الحزبية.

وقال ليبرمان فى منشور عبر صفحته على فيسبوك إنه قدم عرضًا لحزب الليكود بتشكيل حكومة وحدة يقودها نتنياهو في البداية إلا أن حزب الليكود لم يستجب للعرض، "وبالتالي فالمسؤولية عن إجراء جولة ثالثة من الانتخابات سيتحمل مسؤوليتها" مضيفاً أن الشعب لن يسامحه.

ويسعى بينى انتس زعيم تحالف "أزرق -أبيض" حاليًا إلى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بعد منحه التكليف في أعقاب فشل بنيامين نتنياهو في جهود تشكيل الحكومة.

ويواجه جانتس مصاعب جمة أولها رفض الأحزاب اليمينية التفاوض الفردي معه ما يعني اعتماده على الأحزاب العربية في التصويت الأمر الذي سيفضي لحكومة أقلية هشة.