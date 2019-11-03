فيديو.. دار الإفتاء: لا يجوز للخاطب مسك يد خطيبته

كتب على عبد الرحمن

أجرت دار الإفتاء المصرية ، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه:"هل يجوز مسك يد الخطيبة أم لا؟".

وأجاب عن السؤال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا:"لا يجوز لأنه ليس هناك علاقة شرعية بينهم تجيز ذلك، وإن كان البعض يتجاوز عن ذلك وقت لبس الشبكة بأن يمسك يدها ليلبسها الدبلة مثلا".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "لا يجوز للخاطب بأن يمسك يد خطيبته لأنه أجنبية عنه وهو غريب عنها، والخطبة مجرد وعد بالزواج وليس زواج"

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.