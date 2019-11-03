فيديو.. تنشيط السياحة تنشر فيديو ترويجى لمعالم مصر "اكتشف حضارتها"

كتبت آمال رسلان

نشرت هيئة تنشيط السياحة فيديو ترويجى جديد عن السياحة فى مصر عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، يٌظهر الفيديو معالم المحروسة من الجنوب حيث الأقصر ومعابدها الخالدة وأسوان ونيلها الخالد، والقاهرة التى شهدت عصورا وحضارات متعاقبة، والاسكندرية.

وقالت هيئة تنشيط السياحة فى تغريدة عبر صفحتها بموقع تويتر، "تعرف على حضارة مصر وثقافة أهلها في جميع أنحائها"، وأضافت "مصر تمتلك واحدة من أهم وأقدم الحضارات في العالم وحان الوقت ان تستكشفها".

ويأتى ذلك فى ظل بدء مصر لحملتها الترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تقوم بالترويج لكل مقصد سياحى على حده لاظهار مواطن الجمال به، وذلك ‎فى إطار سعى وزارة السياحة لتقديم صورة معاصرة وأكثر حداثة عن مصر من خلال خلق محتوى غير نمطى وجديد للمقاصد السياحية المختلفة، وفى ضوء اهتمام الوزارة بتحديث آليات الترويج والاستعانة بالمنصات الإلكترونية الحديثة وتأكيدا على دور مواقع التواصل الاجتماعى كأحد أهم هذه الآليات الترويجية الحديثة على مستوى العالم.