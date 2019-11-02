"تنشيط السياحة" تخصص ميزانية لحملات تسويق شرم الشيخ بعد رفع الحظر البريطانى

كتبت آمال رسلان

أعلن المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الهيئة قررت خلال اليومين الماضيين تخصيص ميزانية لإقامة حملات تسويق مشتركة عن شرم الشيخ فى السوق البريطانى، وذلك فى أعقاب قرار الحكومة البريطانية برفع حظر الطيران عن شرم الشيخ والذى دام أربع سنوات، وذلك بهدف دفع الحركة السياحية للمدينة.

وقال يوسف لـ"اليوم السابع" أنه كان هناك إجراءات مهمة اتخذتها الهيئة عقب القرار البريطانى لمساندة شرم الشيخ، وفى مقدمتها تخصيص ميزانية للحملات المشتركة للترويج والتسويق لشرم الشيخ، قائلا "فنحن فى الهيئة لدينا ميزانية مخصصة للحملات المشتركة تم الإعلان عنها قبل شهرين تقريبا، وهذه الحملات يتم توجيهها لكل المقاصد السياحية فى مصر، ولكن بعد القرار البريطانى رأت الهيئة ضرورة أن يتم تخصيص ميزانية بعينها يتم توجيهها للسوق الإنجليزي للترويج لشرم الشيخ".

وأوضح يوسف، أن هذا أول إجراء عملى تم اتخاذه، بهدف تكثيف للحملات المشتركة للتسويق للسياحة المصرية، موضحا أن رفع الحظر البريطانى عن شرم الشيخ قبل بورصة لندن السياحية مثل لنا فرصة كبيرة لاستعادة السياحة الانجليزية، قائلا: "نحن كنا بالفعل أعددنا خطة لقاءات مكثفة مع شركات سياحة وطيران ومشغلى رحلات فى بريطانيا، ولكن كان أغلبها يتحدث عن المقاصد السياحية الآخرى فى مصر، إلا أن القرار دفعنا إلى وضع شرم الشيخ فى مقدمة أولوياتنا".

ومن المنتظر أن يتوجه إلى العاصمة البريطانية لندن اليوم الأحد وفد برئاسة وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، للمشاركة فى بورصة لندند السياحية WTM، حيث يتم افتتاح الجناح المصرى الاثنين بحضور ممثلى القطاع السياحى من شركات وفنادق.