سوبر كورة
Ads
السبت، 02 نوفمبر 2019 07:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"تنشيط السياحة" تخصص ميزانية لحملات تسويق شرم الشيخ بعد رفع الحظر البريطانى

السبت، 02 نوفمبر 2019 06:00 م
"تنشيط السياحة" تخصص ميزانية لحملات تسويق شرم الشيخ بعد رفع الحظر البريطانى أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الهيئة قررت خلال اليومين الماضيين تخصيص ميزانية لإقامة حملات تسويق مشتركة عن شرم الشيخ فى السوق البريطانى، وذلك فى أعقاب قرار الحكومة البريطانية برفع حظر الطيران عن شرم الشيخ والذى دام أربع سنوات، وذلك بهدف دفع الحركة السياحية للمدينة.

وقال يوسف لـ"اليوم السابع" أنه كان هناك إجراءات مهمة اتخذتها الهيئة عقب القرار البريطانى لمساندة شرم الشيخ، وفى مقدمتها تخصيص ميزانية للحملات المشتركة للترويج والتسويق لشرم الشيخ، قائلا "فنحن فى الهيئة لدينا ميزانية مخصصة للحملات المشتركة تم الإعلان عنها قبل شهرين تقريبا، وهذه الحملات يتم توجيهها لكل المقاصد السياحية فى مصر، ولكن بعد القرار البريطانى رأت الهيئة ضرورة أن يتم تخصيص ميزانية بعينها يتم توجيهها للسوق الإنجليزي للترويج لشرم الشيخ".

وأوضح يوسف، أن هذا أول إجراء عملى تم اتخاذه، بهدف تكثيف للحملات المشتركة للتسويق للسياحة المصرية، موضحا أن رفع الحظر البريطانى عن شرم الشيخ قبل بورصة لندن السياحية مثل لنا فرصة كبيرة لاستعادة السياحة الانجليزية، قائلا: "نحن كنا بالفعل أعددنا خطة لقاءات مكثفة مع شركات سياحة وطيران ومشغلى رحلات فى بريطانيا، ولكن كان أغلبها يتحدث عن المقاصد السياحية الآخرى فى مصر، إلا أن القرار دفعنا إلى وضع شرم الشيخ فى مقدمة أولوياتنا".

ومن المنتظر أن يتوجه إلى العاصمة البريطانية لندن اليوم الأحد وفد برئاسة وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، للمشاركة فى بورصة لندند السياحية WTM، حيث يتم افتتاح الجناح المصرى الاثنين بحضور ممثلى القطاع السياحى من شركات وفنادق.


تنشيط السياحة

شرم الشيخ

الحظر البريطانى

حملات تسويق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"ذراع المجرة.. وزخات الشهب" ظواهر طبيعية هتشوفها بالعين المجردة بمناطق سياحة السفارى.. 4 مناطق فى مصر تمكنك من رصد النجوم.. التخييم فى الصحراء البيضاء وواحة سيوة متعة لا تتكرر.. والفيوم كنز منسى

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 12:00 م

اتحاد الغرف السياحية يشارك فى بورصة لندن بخطة قوية لتنشيط السياحة

الخميس، 31 أكتوبر 2019 04:00 ص

وزيرة السياحة: جائزة المجلس الدولى للسياحة تعبر عن نجاح مصر فى توفير سبل السلامة للسائحين

الخميس، 31 أكتوبر 2019 12:53 ص

الدكتورة رانيا المشاط: السياحة العربية لمصر تمثل 30% والسعودية فى المقدمة

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 01:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6 مساء.. الرئيس يوجه بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل فى مصر

موجز 6 مساء.. الرئيس يوجه بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل فى مصر

بورنموث يهزم مانشستر يونايتد بهدف فى الدوري الانجليزي.. فيديو

بورنموث يهزم مانشستر يونايتد بهدف فى الدوري الانجليزي.. فيديو

التشكيل الرسمى لمباراة أستون فيلا ضد ليفربول.. صلاح وتريزيجيه أساسيان

التشكيل الرسمى لمباراة أستون فيلا ضد ليفربول.. صلاح وتريزيجيه أساسيان

تعرف على موعد عرض الجزء الثانى من Spider-Man: Into the Spiderverse

تعرف على موعد عرض الجزء الثانى من Spider-Man: Into the Spiderverse

مصر تتسلم شهادة خلوها من فيروس سي فى اجتماع جمعية "الصحة العالمية"

مصر تتسلم شهادة خلوها من فيروس سي فى اجتماع جمعية "الصحة العالمية"

النائب العام يحيل رئيس قطار طنطا المحبوس للجنايات لثبوت ارتكابه الجريمة

النائب العام يحيل رئيس قطار طنطا المحبوس للجنايات لثبوت ارتكابه الجريمة

تعرف على أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر الأوليمبى فى أمم أفريقيا

تعرف على أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر الأوليمبى فى أمم أفريقيا

كيف احتفلت "كاتى بيرى" بعيد ميلادها الـ 35 بصحبة 64 من أصدقائها فى مصر؟.. الفنانة العالمية تنقلت من سيوة إلى أسوان.. صديقها فاجأها بحفلة عشاء فاخر داخل معبد أدفو.. وأصدقاؤها دخنوا الشيشة وامتطوا الجمال

كيف احتفلت "كاتى بيرى" بعيد ميلادها الـ 35 بصحبة 64 من أصدقائها فى مصر؟.. الفنانة العالمية تنقلت من سيوة إلى أسوان.. صديقها فاجأها بحفلة عشاء فاخر داخل معبد أدفو.. وأصدقاؤها دخنوا الشيشة وامتطوا الجمال

"قمة مصرية على أرض الإنجليز".. ليفربول يسعى لتأمين صدارة الدورى الإنجليزى أمام أستون فيلا.. فارق الـ6 نقاط هاجس يطارد الريدز.. محمد صلاح يبحث عن الضحية 22بالبريميرليج.. ولعنة تطارد "الفرعون" أمام كتيبة تريزيجيه

"قمة مصرية على أرض الإنجليز".. ليفربول يسعى لتأمين صدارة الدورى الإنجليزى أمام أستون فيلا.. فارق الـ6 نقاط هاجس يطارد الريدز.. محمد صلاح يبحث عن الضحية 22بالبريميرليج.. ولعنة تطارد "الفرعون" أمام كتيبة تريزيجيه

فيديو.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حلم يتحول إلى واقع فى عهد السيسي

فيديو.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حلم يتحول إلى واقع فى عهد السيسي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 2-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 2-11-2019

القمر يقترب من زحل بسماء مصر والوطن العربى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

القمر يقترب من زحل بسماء مصر والوطن العربى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة