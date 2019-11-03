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فوائد الاوميجا 3 .. يقي من الأمراض والفيروسات ويحسن حالة البشرة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:00 ص
فوائد الاوميجا 3 .. يقي من الأمراض والفيروسات ويحسن حالة البشرة أوميجا 3-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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تعتبر الأوميجا 3 من الاحماض الدهنية التى تساعد على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الأمراض والفيروسات وتوجد الاوميجا 3 فى الاسماك الدهنية مثل سمك السردين والتونا والماكريل، كما توجد مكملات غذائية غنية بالأوميجا 3، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن فوائد الاوميجا 3 هى :

1:تحتوى الأوميجا 3 على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة العضلات وقوتها وحمايتها من هشاشة العظام والتهابات المفاصل.

2:تحافظ على صحة الجهاز العصبى وتساعد على التركيز والنشاط وتحسن الاداء الذهنى.

3:تحتوى الأوميجا 3 على بعض الخصائص التى تعمل على حماية القلب من الجلطات والمشاكل التى يتعرض لها وتحد من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية.

4:تعزز المزاج العام وتحد من خطر الاصابة بالاكتئاب والضغط النفسى والعصبى.

5:يعزز صحة الجهاز المناعى ويحد من خطر الاصابة بالأمراض والفيروسات والأوبئة.

6:تحافظ على صحة الجلد وتعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة.

7:تناول الاوميجا 3 يساعد على تقوية بصيلات الشعر وحمايتها من التساقط والتلف، كما يعمل على نمو الشعر وطوله.

 

 

 

 


اوميجا 3

اطعمة

فوائد الاوميجا 3

السمك

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