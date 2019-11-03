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غرفة السياحة: 70% نسب الإشغال السياحى بأسوان مع بداية شهر نوفمبر

الأحد، 03 نوفمبر 2019 01:30 ص
غرفة السياحة: 70% نسب الإشغال السياحى بأسوان مع بداية شهر نوفمبر السياحة بأسوان - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد خيرى محمد على، رئيس غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بأسوان، أن نسب الإشغال السياحى بالمحافظة وصلت لنحو 70% تقريبًا مع نهاية شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر الجارى.

وأضاف رئيس غرفة شركات السياحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأفواج السياحية التى تزور أسوان حاليًا من مختلف جنسيات العالم، ومعظمهم: "ألمان وفرنسيون وأسبان بالإضافة إلى الصين وأمريكا وإنجلترا".

وأشار إلى أن الموسم السياحى الحالى مبشر ويعد من أفضل المواسم السياحية خلال الآونة الأخيرة، فى ظل ما تتمتع به أسوان من مشتى عالمى ومقومات سياحية وأثرية تجذب أنظار العالم من مختلف الجنسيات.

وأوضح "خيرى"، أنه يتمنى أن يرى أسوان أفضل حالاً مما هى عليه الآن، من حيث مستوى النظافة العامة وحالة الشوارع وتطوير البنية الأساسية، حتى ينعكس ذلك بالإيجاب على الزائر الأجنبى، الذى يتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة التى يراها خلال زيارته أسوان.


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