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صور.. ورشة مشغولات جلدية وندوات توعية فى قصر ثقافة الإسكندرية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 07:06 م
صور.. ورشة مشغولات جلدية وندوات توعية فى قصر ثقافة الإسكندرية جانب من الفعاليات
الاسكندرية - جاكلين منير

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بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالإسكندرية، أولى فعاليات ورشة تصنيع مشغولات يدوية من الجلد الطبيعى ببيت ثقافة رشدي بفرع الإسكندرية، تستمر الورشة لمدة 10 أيام مع المدربة منى التابعى والتى قامت خلال اللقاء الأول بتعريف الرواد على أنواع الجلود القابلة للتصنيع والأدوات المستخدمة مع عرض بعض نماذج للمصنوعات الجلدية وشرح كيفية تنفيذها، وذلك ضمن نشاط ثقافة المرأة التابعة لإدارة الدراسات والبحوث بفرع ثقافة الإسكندرية.

كما أقام البيت محاضرة بعنوان "الهجرة غير الشرعية" تحدث خلالها اللواء حاتم يوسف عن أنواع الهجرة، مدى المعاناة والقسوة التى يعانيها المهاجر غير الشرعى، دور حرس الحدود المصرى فى الحفاظ وتأمين الحدود ودور الدولة فى القضاء على الهجرة الغير شرعية.

أقام قصر ثقافة الأنفوشى مسابقة فى المعلومات لطلاب مدرسة الشهيد الثانوية الصناعية بنين، كما أقيمت مسابقة مماثلة لطالبات مدرسة الأنفوشى الإعدادية بنات تحت إشراف أخصائى مكتبة الطفل، تلاها ورشة عمل مهرج بالورق الملون مع الطالبات بمرسم المواهب، بينما أقام مرسم الطفل ورشة عن مناهضه التطرف باستخدام خامات البيئة المختلفة.

وقدمت فرقة الحرية للموسيقى العربية عرضا فنيا بقصر ثقافة الشاطبى بقيادة المايسترو معتز عادل، تضمن باقة متنوعة من الأغانى الوطنية منها "يا مصر يحميكى لأهلك، طوبه فوق طوبه، مصر اليوم فى عيد، يا حبيتى يا مصر، أهو ده اللى صار، بسم الله، رايحين بأيدينا سلاح"، كما تجدد اللقاء لورشة تعليم العزف على آلة العود.

بينما عقد نادى أدب بيت ثقافة القبارى إجتماعه الأسبوعى لمناقشة أعمال الأعضاء فى حضور عدد من الشعراء والأدباء.

 

 

انتاج الورش

 

انتاج الورش
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
ورشة للاطفال
ورشة للاطفال

 

 


الاسكندرية

ثقافة الاسكندرية

ورش فنية

فاعليات ثقافية

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