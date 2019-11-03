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صور.. حملة لرئيسة مدينة مينا القمح تضبط 50 طالبًا وطالبة أثناء تدخينهم الشيشة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 11:01 م
صور.. حملة لرئيسة مدينة مينا القمح تضبط 50 طالبًا وطالبة أثناء تدخينهم الشيشة حملة لإزالة قاعات الأفراح الغير مرخصة
الشرقية – فتحية الديب

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قالت منال الغندور، رئيسة مركز ومدينة منيا القمح بـ محافظة الشرقية، إنها تمكنت من ضبط 50 من الطالبات والطلاب، تتراوح أعمارهم ما بين 12 و13 سنة، يجلسون بأحد الكافيهات بدائرة المركز، وذلك أثناء  قيامها بترأس حملة لإزالة قاعات الأفراح الغير مرخصة.

وأضافت أنها اثناء قيادتها الحملة لإزالة قاعة بأحد الأبراج المعروفة ببندر المدينة، لاحظت وجود عدد كبير من الطلبة والطالبات داخل كافيه "ز" بالدور الثاني من البرج، وذلك خلال اليوم الدراسي، فيما كانت الطالبات والطلاب يقومون بتدخين "الشيشة"، وتم تسليمهم إلى أولياء أمورهم لعدم تكرار هذة الواقعة مرة أخرى.

وأغلقت رئيسة المركز الكافيه فور إصدار قرار رسمي بذلك، حيث أخطرت مديرية التربية والتعليم بما حدث، موضحةً أنها حال ضبطها للبنات مرة أخرى فلن يتم تلسليمهن إلى أولياء أمورهن إلا عن طريق مركز الشرطة، وأنها ستقوم بالتفتيش على جميع الكافيهات بمختلف الأوقات للحد من تلك الظاهرة.

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الشرقية

منيا القمح

مجلس مدينة منيا القمح

طالبات

شيشية

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