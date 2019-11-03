وكيل تعليم الشرقية يوضح حقيقة وفاة طالب بالتهاب رئوى بالعاشر من رمضان

ومن جانبه قال رمضان عبد الحميد، وكيل التربية والتعليم بالشرقية، إن الطالب المتوفى حازم محمد عبدالغنى، بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة "فاطمة الزهراء" للتعليم الأساسى بالعاشر من رمضان، مصاب بالتهاب رئوى، وتوفى منذ 4 أيام، ولم يتوف داخل المدرسة.

ولفت عبد الحميد، إلى أن الطالب تعرض لتعب مفاجئ يوم الأحد الماضى وتم إحالته لمستشفى التامين الصحى، ومنها إلى مستشفى بالقاهرة ولفظ أنفاسه بها، موضحا أن وفاة الطالب ليس لها أى علاقة من قريب أو بعيد بالاتهاب السحائى، كما أشاعت مواقع التواصل الاجتماعى.