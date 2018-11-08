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قنصل فرنسا: 20 رئيسا يشاركون فى إحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 08:41 م
قنصل فرنسا: 20 رئيسا يشاركون فى إحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية جانبينا هيريرا قنصل عام فرنسا
الإسكندرية- هناء أبو العز
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قالت جانبينا هيريرا، قنصل عام فرنسا بالأسكندرية ، أن 20 من رؤساء وقيادات الدول ،سوف يشاركون فى إحياء الذكرى المؤية لنهاية الحرب العالمية ،  يوم  11 نوفمبر الجارى بباريس ،  والمشاركة فى منتدى باريس للسلام.
 
وأوضحت جانيينا ، فى كلمتها بالمؤتمر الصحفى على هامش انطلاق احتفالية أيام التراث السكندريى، أن هذه الاحتفالية تزيد الوعى وتساهم فى الحفاظ على التراث بالمدينة التى تمثل كنز على البحر المتوسط ، مشيرة الى أن  أن الاحتفالية فى نسختها التاسعة ، مخصصة هذا العام للحدائق والريف السكندري، للتأكيد على أن المدينة ليست فقط مقتصرة على العمارة، بل أيضا بالطبيعة.
 
من جانبها أشارت مديرة مركز الدراسات السكندرية، مارى دومينيك ميتا، إلىأن  هذا العام سيتم الإحتفال من خلال الزيارات والعروض والمعارض ، لمنح أهالى  الاسكندرية لاكتشاف ثراء مدينتهم، وسيتم تنظيم معرض اكتشاف الريف السكندرى، ليحكى عن 15 عاما من الحفريات والتنقيب على ضفاف بحيرة مريوط، وإصدار كتاب الإسكندرية فى الحرب العالمية الأولى يوم مئوية الهدنة. 
 
 

 


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