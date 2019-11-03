شاهد.. 4500 عَلَم يشكلون صورة محمد بن راشد ومحمد بن زايد بمناسبة يوم العلم

محمد عبد المجيد

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء تلبية لدعوة الشيخآل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى ، للاحتفال بيوم العلم فى الثالث من نوفمبر من كل عام، افتتح المكتب الإعلامى لحكومة دبى النسخة السادسة من فعالية "حديقة الأَعْلَام"، التى ينظمها "براند دبى"، الذراع الإبداعية للمكتب، شاطئ "كايت بيتش" بمنطقة أم سقيم بالجميرا، وذلك فى إطار التقليد السنوى الذى أقره تعبيراً عن وحدة وتلاحم شعب الإمارات والانتماء الراسخ للوطن الذى يرمز العَلَم لرفعته وكرامته.

و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، شاركت فى الاحتفال بيوم العَلَم منى غانم المرّى، المدير العام للمكتب الإعلامى لحكومة دبى، مع موظفى المكتب الإعلامى، و"براند دبى" و"نادى دبى للصحافة"، التابعين له، تأكيداً على قيم الولاء والانتماء للإمارات، وإحياءً لهذه المناسبة الوطنية الغالية فى موقع "حديقة الأَعْلَام" التى تم ستستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل، وتم زيادة عدد الأعلام فيها هذا العام إلى 4500 عَلَم تكوِّن مُجتمعة صورة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبهذه المناسبة، أوضحت منى المرّى إن "حديقة الأَعْلَام" أصبحت من الفعاليات السنوية التى تستقطب الزوار الذين يتوافدون عليها طوال فترة إقامتها تزامنا مع احتفال الدولة "بيوم العَلَم"، وصولاً إلى احتفالات اليوم الوطنى، منوهة أن الحديقة تعكس قيم الولاء والانتماء التى يحملها شعب الإمارات لدولتنا، وما يكنّه المقيمون والزوار لعَلَمِنا من إعزاز وتقدير.

وقالت، "عَلَمُانا رمز عزتنا وكرامتنا، وبفضل رؤية قيادتنا تتبوأ دولتنا اليوم المركز الأول فى الكثير من القطاعات الحيوية على مستوى العالم، ومن هذا المنطلق جاء تصميم "حديقة الأعلام" هذا العام لتحمل صورة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بكل ما يمثلاه سموهما من قيمة وطنية رفيعة، وتعبيراً عن المكانة الخاصة لسموهما فى مقدمة مسيرة البناء التى تواصل خلالها دولتنا تعزيز المكتسبات وتحقيق التطلعات نحو المستقبل.

واستطردت قائلةً: "رايتنا تعبر عن كل القيم الوطنية الرفيعة التى تربينا عليها، وتختصر قصة نجاح سطرها الآباء المؤسسون قدمت للعالم نموذجاً فريداً فى قدرة الشعوب على ترسيخ أسس رفعة أوطانهم" مضيفةً، "يوم العَلَم" مناسبة وطنية تتجدد فيها معانى الوحدة وتتجسد معها قيم الوفاء والتلاحم بين القيادة والشعب، تعبيراً عن الأسس المتينة التى بُنيت عليها دولة الإمارات، ورؤية قيادتنا الرشيدة التى تجاوزت الحاضر لتستشرف آفاق المستقبل وترسخ مكانة دولتنا فى مصاف الدول صانعة الحضارة".

يُذكر أن "حديقة الأَعْلَام"، تأتى فى صدارة الفعاليات والمبادرات المدرجة على الأجندة السنوية لـ" براند دبى"، والتى تتضمن العديد من الإسهامات والمشاريع المهمة، والتى يحقق من خلالها رسالته فى نشر ملامح الإبداع فى دبى والاحتفاء بالطاقات المبدعة ومن أبرز تلك الإسهامات مشروع "متحف دبى الفنى" الذى نُفِّذت من خلاله العديد من الأعمال الإبداعية المنتشرة فى مواقع حيوية من الإمارة ويواصل تنفيذها بالشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية فى دبى.