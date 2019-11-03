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شاهد.. مجندة بجيش الاحتلال تطلق الرصاص الحى على ظهر فلسطينى أعزل بالقدس

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:13 م
شاهد.. مجندة بجيش الاحتلال تطلق الرصاص الحى على ظهر فلسطينى أعزل بالقدس المجندة الإسرائيلية تطلق الرصاص
كتب- هاشم الفخرانى

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تداول مجموعة من المغردين على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فى إسرائيل مقطع فيديو لمجندة فى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهى تطلق رصاصة على فلسطينى أعزل قرب القدس المحتلة.

 

 

وقال المغردون أن الاعتداء وقع قبل عام ونصف العام، موضحين أن المجندة من قوة حرس الحدود، وتم تسريب الفيديو قبل أيام، عندما أرسلت المجندة مقطع الفيديو إلى صديقها فى رسالة طلبت فيها رأيه بشأن دقة تصويبه، وقال صديقها "لقد كنت رائعة فى التصويب".

 

ويظهر الفيديو الذى تبلغ مدته 26 ثانية، شابا فلسطينيا لا يشكل أى تهديد، وهو يرفع يديه، حاملا فيهما بطاقة هويته وحقيبة، وهو يطلب السماح له بالعبور، ويسمع فى الفيديو عناصر القوة، وهم يصرخون على الفلسطينى، باللغتين العبرية والعربية، منها كلمة "روّح" بالعامية الفلسطينية، أى اذهب من هنا.

 

وقالت قوة حرس الحدود إنه جرى تسريح المجندة من الخدمة فورا بعد الحادث، لكنها أعيدت إلى الجيش الإسرائيلى فى وقت لاحق من أجل إكمال خدمتها.


إسرائيل

القدس المحتلة

فلسطين

شاب

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