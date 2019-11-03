شاهد فى دقيقة.. أبرز جرائم "البغدادى" زعيم داعش

كتبت ــ إيمان حنا

إرث دموى امتلكه زعيم تنظيم داعش الإرهابى ، والذى نصب نفسه منذ 5 سنوات فى مدينة الموصل العراقية أميرا للمؤمنين، والجرائم التى ارتكبها طوال تلك الفترة..نستعرض أبرز نقاطه فيما يلى..

ـ أبو بكر البغدادى أقام دولة الخلافة تحت إمرة داعش، والتى كان نتاجها نشر الإرهاب فى سوريا والعراق وأربكت العالم

ـ حين سيطر التنظيم على الموصل عام 2014 كانت بداية التوحش، ونشر التنظيم صوراً لتصفية الآلاف من طلاب كلية القوة الجوية فى قاعدة سبايكر فى تكريت.

ـ قتل 21 مسيحيا مصريا فى ليبيا .

ـ برز اسمه كأكثر المطلوبين فى العالم، ورُصدت جوائز مقابل رأسه وسبق أن أصيب فى محاولات اغتيال ولكنه نجا منها، حيث أعلن اليوم عن مقتله فى عملية بشمال سوريا.

ـ أبو بكر البغدادى، ذبح آلاف الأيزيديين فى سنجار بالعراق.

ـ حول أكثر من 7 آلاف امرأة وفتاة إلى سبايا تباع وتشترى وأعدم مئات المجندين العراقيين.

ـ ذبح المئات من أفراد قبيلة الشعيطات فى الرقة بسوريا شملت 15 مجزرة.

ـ أعدم مئات الأطفال فى مدينتى تدمر وعين العرب فى سوريا.

ـ الإعدام بالغرق كان وسيلة اعتمدها التنظيم لترهيب أعدائه، حيث يضع الرهائن فى أقفاص محكمة الإغلاق قبل إغراقهم فى حمام سباحة.



