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شاهد فى دقيقة.. أبرز جرائم "البغدادى" زعيم داعش

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:27 م
شاهد فى دقيقة.. أبرز جرائم "البغدادى" زعيم داعش البغدادى
كتبت ــ إيمان حنا

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إرث دموى امتلكه زعيم تنظيم داعش الإرهابى ، والذى نصب نفسه منذ 5 سنوات فى مدينة الموصل العراقية أميرا للمؤمنين، والجرائم التى ارتكبها طوال تلك الفترة..نستعرض أبرز نقاطه فيما يلى..

ـ أبو بكر البغدادى أقام دولة الخلافة تحت إمرة داعش، والتى كان نتاجها نشر الإرهاب فى سوريا والعراق وأربكت العالم

ـ حين سيطر التنظيم على الموصل عام 2014 كانت بداية التوحش، ونشر التنظيم صوراً لتصفية الآلاف من طلاب كلية القوة الجوية فى قاعدة سبايكر فى تكريت.

ـ قتل 21 مسيحيا مصريا فى ليبيا .

ـ  برز اسمه كأكثر المطلوبين فى العالم، ورُصدت جوائز مقابل رأسه وسبق أن أصيب فى محاولات اغتيال ولكنه نجا منها، حيث أعلن اليوم عن مقتله فى عملية بشمال سوريا.

 

ـ  أبو بكر البغدادى، ذبح آلاف الأيزيديين فى سنجار بالعراق.

 

ـ حول أكثر من 7 آلاف امرأة وفتاة إلى سبايا تباع وتشترى وأعدم مئات المجندين العراقيين.

 

ـ ذبح المئات من أفراد قبيلة الشعيطات فى الرقة بسوريا شملت 15 مجزرة.

 

ـ أعدم مئات الأطفال فى مدينتى تدمر وعين العرب فى سوريا.

ـ الإعدام بالغرق كان وسيلة اعتمدها التنظيم لترهيب أعدائه، حيث يضع الرهائن فى أقفاص محكمة الإغلاق قبل إغراقهم فى حمام سباحة.

 

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البغدادى

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