سمية الخشاب تعلق على حكم حبسها.. وتتوعد أحمد سعد: "هتشوف هعمل فيك إيه"

كتب محسن البديوى

علقت النجمة سمية الخشاب، على الحكم الصادر بحسبها 3 سنوات لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد لزوجها السابق أحمد سعد، قائلة: "إذا طلع العيب من أهل العيب لا يصبح عيبًا.. إنه لا يحترم الناس واتفاقاته وكلام الناس الكبيرة".

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، إنها كانت متسامحة معه كثيرًا، ولم تتوقع ما صدر منه بسبب اتفاقات مع "ناس كبار" بحد قولها، مضيفة: "أنا بتعامل مع البنوك فى مصر، وسمعتى زى الفل، وليا حقوق كثيرة جدًا عنده ولم أفكر أن أسجنه.. لقد فقدت طحالى بسبب تعرضى للضرب منه.. وهذا الشيك كان بسبب حسابات ما بيننا، ولم أحصل لى حقوقى الشرعية من النفقة والمتعة وحق دمى".

وواصلت: "تنازلت عن حقى فى دمى، ولم يتوقف الأمر عند الفلوس، وكله عند ربنا مش بيروح.. وليا نفقة ومتعة ومؤخر، وعندى تسجيلات بصوته يزعم أنه لا يعلم ذلك.. هتشوف هعمل فيك إيه وهاخد كل حقوقى".