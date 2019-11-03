زعيم حزب الشعب الجمهورى التركى: سياسات أردوغان تجاه سوريا والمنطقة أفلست

وكالات الأنباء

أكد زعيم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض كمال كليتشدار أوغلو أن سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تجاه سوريا والشرق الأوسط عموما أفلست، لأنه لم ينتهج سياسات وطنية بل كان دائما فى خدمة واشنطن فى إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير.

وقال كليتشدار أوغلو حسبما نقلت وكالة"سانا"، لقد تدخل أردوغان ومعه قطر فى سوريا بحجة الديمقراطية إلا أنهم دعموا الجماعات الإرهابية التى دمرت سوريا وأجبرت ملايين السوريين على ترك بيوتهم” مشددا على أن هذه السياسات أثبتت فشلها تكتيكيا واستراتيجيا.

وأشار كليتشدار أوغلو إلى أن أردوغان دعم تنظيم داعش، ولم يكن يرى فيه تنظيما إرهابيا حتى بعد أن قام بأعمال إرهابية فى اسطنبول وأنقرة ومدن أخرى سقط نتيجتها العديد من الضحايا الأتراك مؤكدا أن حل المشاكل بين سوريا وتركيا يحتاج لتنسيق وتعاون مباشر مع الدولة السورية بكل مؤسساتها وأجهزتها الشرعية.