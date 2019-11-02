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آلاف من أكراد فرنسا يتظاهرون ضد تركيا ويطالبون بعقوبات رادعة

السبت، 02 نوفمبر 2019 10:59 م
آلاف من أكراد فرنسا يتظاهرون ضد تركيا ويطالبون بعقوبات رادعة العدوان التركى على سوريا
كتب أحمد علوى

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أحتشد اليوم السبت الآلاف من الأكراد فى فرنسا فى قلب العاصمة باريس من اجل اعلان تضامنهم الكامل مع اكراد سوريا، وللفت نظر الرأى العام العالمى إلى ضرورة اتخاذ موقف ضد العدوان التركى الغاشم.

وطالب المحتجين الإتحاد الاوروبى بضرورة فرض عقوبات رادعة على أنقرة لكى تتوقف عن ممارسة عدوانها على شمال سوريا.

ورافق المتظاهرين الذين قدر المنظمون عددهم بخمسة آلاف، فرقة عزفت الموسيقى الكردية التقليدية، وتجمع المشاركون بهدوء في ساحة الجمهورية بوسط باريس.

ورفعت خلال التحرك لافتات كتب عليها "هل السماح لتركيا بذبح الأكراد هو طريقة لشكرهم لتغلبهم على داعش؟"، و"بعد البغدادي فقد حان دور إردوغان".

وشنت تركيا الشهر الفائت هجوما في شمال شرق سوريا على وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها "ارهابية" رغم انها كانت حليفا رئيسيا للدول الغربية في التصدي لتنظيم داعش الإرهابى.

وأنهت انقرة هجومها في 23 أكتوبر في ضوء اتفاقين مع الولايات المتحدة وروسيا، وتسعى إلى إقامة "منطقة آمنة" بعمق ثلاثين كلم على طول حدودها مع سوريا.


تركيا

اردوغان

العدوان التركى

اكراد فرنسا

الاكراد

اخبار العالم

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