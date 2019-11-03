رئيس الوزراء: ستظل سيناء فى أعناقنا جميعا نحافظ عليها من قوى الشر والظلام ..صور

كتبت - نور على - تصوير سليمان العطيفى

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بيانه عن الأسباب التى دعت رئيس الجمهورية إلى إصدار قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 55 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوار ئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر عام 2019.

وهنأ رئيس الوزراء الشعب المصرى بالمولد النبوى وبذكرى أكتوبر، قائلا: "ذكرى يذكرنا أن سيناء أرض البطولات وستظل سيناء التى عادت إلينا فى أعناقنا جميعا نحافظ عليها من قوى الشر والظلام".

وأضاف مدبولى، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "قوى الظلام تقوم بأعمال إرهابية ضد المدنين ورجال القوات المسلحة ورجال الشرطة طامعين فى زعزعة استقرار مصر وهذا لن يكون وهذه التهديدات تقابل بعيون باسلة من قواتنا المسلحة وإقدام رجال قوات الشرطة".