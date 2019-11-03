سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: ستظل سيناء فى أعناقنا جميعا نحافظ عليها من قوى الشر والظلام ..صور

الأحد، 03 نوفمبر 2019 05:05 م
رئيس الوزراء: ستظل سيناء فى أعناقنا جميعا نحافظ عليها من قوى الشر والظلام ..صور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت - نور على - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بيانه عن الأسباب التى دعت رئيس الجمهورية إلى إصدار قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 55 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر عام 2019.
 
 
وهنأ رئيس الوزراء الشعب المصرى بالمولد النبوى وبذكرى أكتوبر، قائلا: "ذكرى يذكرنا أن سيناء أرض البطولات وستظل سيناء التى عادت إلينا فى أعناقنا جميعا نحافظ عليها من قوى الشر والظلام".
 
وأضاف مدبولى، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "قوى الظلام تقوم  بأعمال إرهابية ضد المدنين ورجال القوات المسلحة ورجال الشرطة طامعين فى زعزعة استقرار مصر وهذا لن يكون وهذه التهديدات تقابل بعيون باسلة من قواتنا المسلحة وإقدام رجال قوات الشرطة".
 
مصطفى مدبولى فى مجلس النواب (1)
 
على عبد العال
 


 

مصطفى مدبولى فى مجلس النواب (2)
 

مصطفى مدبولى فى مجلس النواب (4)
 

مصطفى مدبولى فى مجلس النواب (5)
 

مصطفى مدبولى فى مجلس النواب (6)
 

مصطفى مدبولى فى مجلس النواب (7)
 

مصطفى مدبولى فى مجلس النواب (8)
 

 


البرلمان

مجلس النواب

الطوارىء

رئيس الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بثنائية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بثنائية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

موجز 6.. انتهاء إجراءات التطبيق الكامل لرفع الحد الأدنى للأجور آخر نوفمبر

موجز 6.. انتهاء إجراءات التطبيق الكامل لرفع الحد الأدنى للأجور آخر نوفمبر

صور.. رئيس الوزراء يصل البرلمان لإلقاء قرار الرئيس بشأن فرض حالة الطوارئ

صور.. رئيس الوزراء يصل البرلمان لإلقاء قرار الرئيس بشأن فرض حالة الطوارئ

السيسى يتابع إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات والجهات الحكومية.. ويوجه بالإطلاق التجريبي للتأمين الصحي بجنوب سيناء والأقصر.. وزير المالية: انتهاء إجراءات الحد الأدنى نهاية نوفمبر

السيسى يتابع إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات والجهات الحكومية.. ويوجه بالإطلاق التجريبي للتأمين الصحي بجنوب سيناء والأقصر.. وزير المالية: انتهاء إجراءات الحد الأدنى نهاية نوفمبر

شاهد فى دقيقة.. أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

شاهد فى دقيقة.. أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

دار الإفتاء: الزواج من طليقة الأخ جائز حتى لو كان على قيد الحياة.. فيديو

دار الإفتاء: الزواج من طليقة الأخ جائز حتى لو كان على قيد الحياة.. فيديو

"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن"

"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن"

شرطة الهند تلقى القبض على "جد" يدفن حفيدته الرضيعه حية بسبب الفقر

شرطة الهند تلقى القبض على "جد" يدفن حفيدته الرضيعه حية بسبب الفقر

"VAR" يخطف الأضواء فى ملحمة دوريات أوروبا.. تقنية الفيديو تحرم فيرمينو من زيارة شباك أستون فيلا.. وتفسد فرحة هازارد بمواصلة التألق مع ريال مدريد.. البايرن ينهار بعد طرد بواتينج.. وتسلل جريزمان يلغى هدف ميسي

"VAR" يخطف الأضواء فى ملحمة دوريات أوروبا.. تقنية الفيديو تحرم فيرمينو من زيارة شباك أستون فيلا.. وتفسد فرحة هازارد بمواصلة التألق مع ريال مدريد.. البايرن ينهار بعد طرد بواتينج.. وتسلل جريزمان يلغى هدف ميسي

كثافات مرورية بمنطقة الدقى بسبب زيادة الأحمال .. فيديو

كثافات مرورية بمنطقة الدقى بسبب زيادة الأحمال .. فيديو

السيسى يتابع التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور

السيسى يتابع التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 3-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 3-11-2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة