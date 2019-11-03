رئيس البرلمان يدعو اللجنة العامة للانعقاد صباح غدا لنظر إعلان حالة الطوارئ..فيديو

كتبت : نورا فخرى

دعا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اللجنة العامة للمجلس للانعقاد صباح باكر الاثنين، لنظر ودراسة قرار رئيس الجمهورية رقم رقم (555 ) لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019 ، وإعداد تقرير حوله لنظرة بالجلسة العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، بعد إلقاء رئيس مجلس الوزراء بيانًا حول إعلان حالة الطوارئ.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أنه فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة داخليًا وإقليميًا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019 وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية.

وأضاف مدبولى، أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.