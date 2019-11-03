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رئيس الاستئناف يقتصر دوائر الإرهاب على 5 فقط

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:13 م
رئيس الاستئناف يقتصر دوائر الإرهاب على 5 فقط المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة
كتبت هدى أبو بكر

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قرر المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، اقتصار تشكيل دوائر إرهاب من الدوائر المختصة بنظر القضايا المتعلقة بـ"جرائم الإرهاب"، على 5 دوائر وتفرغها لنظر قضايا الإرهاب.

وتضمن القرار الذى أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمس السبت، حل 4 دوائر من الدوائر الـ 9 المختصة بنظر قضايا الإرهاب.

ودخل القرار حيز النفاذ منذ صدوره، مع نظر القضايا المنظورة حاليا – أن وجد - التى لم يتم الفصل فيها حتى صدور الحكم.

والدوائر الأربعة التى تمت الغائها هى دوائر المستشارين، ناجى شحاتة، وحسين قنديل، وشعبان الشامى، وأسامة الرشيدى.

أما الدوائر الخمسة التى تعمل حاليا على قضايا الإرهاب هى، دائرة المستشار محمد شيرين فهمى، ودائرة المستشار معتز خفاجى، دائرة المستشار شبيب الضمرانى، ودائرة المستشار حسن فريد، ودائرة المستشار محمد السعيد الشربينى.

ومن المنتظر أن يتقدم أعضاء الدوائر الأربعة لرئيس المحكمة لتحديد رغابتهم فى العمل ويتم توزيعهم على اختصاصات أخرى.


محكمة استئناف القاهرة

دوائر الإرهاب

الغاء 4 دوائر ارهاب

اختصاصات دوائر الإرهاب

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