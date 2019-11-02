سوبر كورة
Ads
السبت، 02 نوفمبر 2019 07:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

ما هى أشكال المصادرة التى تقررها المحكمة فى جرائم الإرهاب؟

السبت، 02 نوفمبر 2019 04:25 م
ما هى أشكال المصادرة التى تقررها المحكمة فى جرائم الإرهاب؟ محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مصادر الأموال والأمتعة والأسلحة والمستندات وغيرها، هى قرارات تتخذها المحكمة مع كل حكم بالإدانة فى جرائم الإرهاب، حيث نص قانون مكافحة الإرهاب على، تقضى المحكمة فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة، بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها فى الداخل والخارج، فضلاً عن إغلاق أى مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها، المستخدمة فى ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال من قبل الإرهابى أو الجماعة الإرهابية.

كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة، بمصادرة كل مال ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وبإدراج المحكوم عليه والكيان الذى يتبعه فى القوائم المنصوص عليها فى القانون رقم 8 لسنة 2015.

وعرف القانون الجريمة الإرهابية بانها، كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

كما عرف الإرهاب بانه، كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.


قانون مكافحة الإرهاب

الجرائم الارهابية

مصادر الأموال فى جريمة الإرهاب

تعريف الإرهابى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6 مساء.. الرئيس يوجه بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل فى مصر

موجز 6 مساء.. الرئيس يوجه بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل فى مصر

بورنموث يهزم مانشستر يونايتد بهدف فى الدوري الانجليزي.. فيديو

بورنموث يهزم مانشستر يونايتد بهدف فى الدوري الانجليزي.. فيديو

التشكيل الرسمى لمباراة أستون فيلا ضد ليفربول.. صلاح وتريزيجيه أساسيان

التشكيل الرسمى لمباراة أستون فيلا ضد ليفربول.. صلاح وتريزيجيه أساسيان

تعرف على موعد عرض الجزء الثانى من Spider-Man: Into the Spiderverse

تعرف على موعد عرض الجزء الثانى من Spider-Man: Into the Spiderverse

مصر تتسلم شهادة خلوها من فيروس سي فى اجتماع جمعية "الصحة العالمية"

مصر تتسلم شهادة خلوها من فيروس سي فى اجتماع جمعية "الصحة العالمية"

النائب العام يحيل رئيس قطار طنطا المحبوس للجنايات لثبوت ارتكابه الجريمة

النائب العام يحيل رئيس قطار طنطا المحبوس للجنايات لثبوت ارتكابه الجريمة

تعرف على أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر الأوليمبى فى أمم أفريقيا

تعرف على أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر الأوليمبى فى أمم أفريقيا

كيف احتفلت "كاتى بيرى" بعيد ميلادها الـ 35 بصحبة 64 من أصدقائها فى مصر؟.. الفنانة العالمية تنقلت من سيوة إلى أسوان.. صديقها فاجأها بحفلة عشاء فاخر داخل معبد أدفو.. وأصدقاؤها دخنوا الشيشة وامتطوا الجمال

كيف احتفلت "كاتى بيرى" بعيد ميلادها الـ 35 بصحبة 64 من أصدقائها فى مصر؟.. الفنانة العالمية تنقلت من سيوة إلى أسوان.. صديقها فاجأها بحفلة عشاء فاخر داخل معبد أدفو.. وأصدقاؤها دخنوا الشيشة وامتطوا الجمال

"قمة مصرية على أرض الإنجليز".. ليفربول يسعى لتأمين صدارة الدورى الإنجليزى أمام أستون فيلا.. فارق الـ6 نقاط هاجس يطارد الريدز.. محمد صلاح يبحث عن الضحية 22بالبريميرليج.. ولعنة تطارد "الفرعون" أمام كتيبة تريزيجيه

"قمة مصرية على أرض الإنجليز".. ليفربول يسعى لتأمين صدارة الدورى الإنجليزى أمام أستون فيلا.. فارق الـ6 نقاط هاجس يطارد الريدز.. محمد صلاح يبحث عن الضحية 22بالبريميرليج.. ولعنة تطارد "الفرعون" أمام كتيبة تريزيجيه

فيديو.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حلم يتحول إلى واقع فى عهد السيسي

فيديو.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حلم يتحول إلى واقع فى عهد السيسي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 2-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 2-11-2019

القمر يقترب من زحل بسماء مصر والوطن العربى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

القمر يقترب من زحل بسماء مصر والوطن العربى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة