حقائق ومعالم رئيسية فى طرح أسهم أرامكو السعودية ببورصة الرياض

رويترز

أطلقت شركة أرامكو السعودية اليوم الأحد عملية الطرح العام الأولى لنسبة من أسهمها بإعلانها اعتزام طرح الأسهم فى بورصة الرياض.

وفيما يلي بعض المعالم الرئيسية في الوثيقة التي أعلنت بها أرامكو نيتها:

الطرح

- قالت أرامكو إن السعر النهائي للطرح وعدد الأسهم التي ستباع ونسبتها ستتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

- ستطرح الأسهم للمستثمرين من المؤسسات والأفراد.

- سيحق للمواطنين السعوديين الحصول على سهم مجاني مقابل كل عشرة أسهم يحتفظون بها 180 يوما بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للأسهم المجانية 100 سهم.

- وافقت هيئة السوق المالية السعودية على إعفاء المستثمرين الأجانب غير المقيمين من المؤسسات الاستثمارية التي تنوي الاكتتاب من بعض الإجراءات الرسمية للحصول على وضع المستثمر الأجنبي المؤهل.

سياسة التوزيعات النقدية

- يعتزم مجلس الإدارة إعلان توزيعات نقدية مجمعة للأسهم العادية لا تقل عن 75 مليار دولار في 2020.

- وستتخلى الحكومة عن توزيعات فصلية بين 2020 و2024 إذا اقتضى الأمر للسماح لأرامكو بسداد حد أدنى للتوزيعات النقدية للمساهمين الآخرين.

الاستحواذ على سابك

- اتفقت أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على تعديل أحكام السداد بحيث يجري دفع 36 % من سعر الشراء نقدا و64 % في صورة قرض من البائع في 30 سبتمبر 2020 أو قبلها.

- ستدفع شركة أرامكو رسوم اقتراض قيمتها 500 مليون دولار لصندوق الاستثمارات العامة في يوم إغلاق باب الاكتتاب وسيجري إصدار خمسة تعهدات إذنية إضافية قيمتها الاجمالية 2.5 مليار دولار.

الهجمات

- أشارت الوثيقة إلى هجوم بطائرة مسيرة في مايو 2019 على خط أنابيب رئيسي لأرامكو تم إغلاقه لفترة وجيزة.

- قالت الوثيقة إن خمس طائرات مسيرة هاجمت منشأة الشيبة لتسييل الغاز الطبيعي في 17 أغسطس مما أسفر عن نشوب حرائق ووقوع أضرار بلغت كلفتها حوالي 28 مليون دولار.

واستكملت أعمال الإصلاح في وحدة واحدة من وحدات تسييل الغاز في غضون أسبوعين بعد الهجوم وقالت الشركة إن إصلاحات أخرى جارية وإن إدراج خسائر الإيرادات لن يكن له أثر يذكر.

- وتسبب هجوم على منشأة بقيق ووحدة خريص لمعالجة النفط في 14 سبتمبر في انفجارات وحرائق وألحق أضرارا جسيمة بالمعدات في كل منهما.

وتعمل أرامكو على إعادة تشغيل عمليات المنشآت بالكامل ولا تتوقع أن يكون للهجوم أثر مادي على نشاطها أو أحوالها المالية أو نتائج عملياتها.

قانون الأوراق المالية

- لم تسجل الأسهم بموجب القانون الأمريكي للأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية لأي اختصاص قضائي آخر غير السعودية.

البنوك

- سيبلغ العدد الإجمالي للبنوك العاملة في تسويق الطرح 27 بنكا.

- ستشرف تسعة بنوك على الإدراج كمنسقين عالميين مشاركين هي سيتي جروب وكريدي سويس وجولدمان ساكس واتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وميريل لينش ومورجان ستانلي والأهلي كابيتال وسامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار.

- تعمل خمسة بنوك سعودية في نشاط تسجيل أوامر الاكتتاب على المستوى المحلي و11 بنكا على المستوى الخارجي.

- تتولى موليس ولازارد القيام بدور المستشار الخاص.

الضرائب ورسوم الامتياز

- ستخفض الضرائب على أنشطة المصب من ما بين 50 و85 بالمئة حسب هيكل متعدد الشرائح لضريبة دخل الشركات المحلية المنتجة للنفط والغاز إلى 20 % كما في ضريبة الشركات العامة المطبقة على شركات أنشطة المصب المحلية بموجب قانون ضريبة الدخل بالسعودية. - يشترط من أجل ذلك أن تجمع أرامكو أنشطة المصب في شركة منفصلة مملوكة لها بالكامل قبل نهاية 2024.

- فترة إعفاء أرامكو من سداد رسوم الامتياز على إنتاج المكثفات جرى تمديدها عشر سنوات أخرى بعد انتهاء فترة السنوات الخمس الحالية في أول يناير 2023 وقد تمدد لمدة عشر سنوات أخرى بعد موافقة الحكومة.