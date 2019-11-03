حبس عامل سنة لهتكه عرض طفلة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الأولى، برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد الشرنوبى، ويوسف عدلى، وسكرتارية محمد رضا، وبحضور معتز عيسوى، وكيل النيابة، بحبس "م.م.إ.ع.ا" 52 سنة، عامل بالدرجة الرابعة بمديرية الأوقاف فى كفر الشيخ، حضوريًا سنة مع الشغل، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بهتك عرض طفلة داخل مسجد يعمل فيه بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ.

جاء ذلك فى أحداث القضية رقم 4802 لسنة 2019 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1161 لسنة 2019 كلى كفر الشيخ.

وأحال المستشار ياسر الرفاعى، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية "م.م.إ.ع.ا"، 52 سنة، عامل بمسجد، ويقيم بدائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، إلى محكمة الجنايات.

تعود أحداث الواقع ليوم 21 مايو الماضى عندما هتك العامل عرض طفلة 6 سنوات بالقوة داخل المسجد الذى يعمل فيه، وتبين من قرار إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، أنه شاهد للطفلة مصادفة داخل أحد دور العبادة الذى يعمل فيه وتوجه صوبها ودفعها عنوة تجاه أحد الأماكن المتوارية عن أعين الرقباء وجردها من بنطالها وتحسس بيده مواطن حساسة بجسدها بدون رضائها مستغلا صغر سنها.