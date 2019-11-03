جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

كتب احمد مصطفى

تمكنت الإدارة الأولى بمبنى جمارك تفتيش الركاب رقم 1 بـ مطار القاهرة برئاسة أميرة عطية مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة الممنوع تعاطيها أوتداولها أو حيازتها أوإستيرادها أو تصديرها طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

وكانت معلومات سرية وردت من إدارة البحث الجنائي ، مفادها إعتزام الراكب " ع . س . م " مصري الجنسية قادم علي رحلة خطوط طائرة إير إيطاليا رقم 801 القادمة من مالبينزا تهريب مواد ممنوعة ، وبالعرض على أميرة عطية عطية ، قررت تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا من أحمد إبراهيم ورفعت صدقي مدير إدارة الحركة تحت إشراف محمد حميدة مدير الإدارة بالانابة ذاتيا فتبين وجود 2 زجاجة مرقوم عليها contramal 100mg و 4 شرائط مرقوم عليها contramal 100 mg بعدد 38 قرص داخل جاكت أسود اللون داخل حقائب الراكب و2 قرص contramal 100mgداخل محفظة الراكب بإجمالي 40 قرص ، قرر ابراهيم عبد اللطيف مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى .