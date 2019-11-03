جامعة الزقازيق: نشاط إجتماعى ورياضى مكثف لرعاية الشباب بالجامعة

وأضاف شعلان ، لـ " اليوم السابع "، أن المهرجان يتضمن دورات تنمية بشرية للطلاب حول الذاكرة والتذكر وإدارة الوقت والخريطة الذهنية، فضلا عن دورات تدريبية في الإسعافات الأولية من خلال الاستعانة بخبرات هيئة الإسعاف بمحافظة الشرقية لإلقاء محاضرات على مجسمات عملية للطلاب لمساعدتهم في تفادي أي حادثة والتعامل معها ،كما يتناول المهرجان أيضا مسابقات المسح الإجتماعي من خلال قيام الطلاب بعمل استمارات حول مشاكل احدي القري وحصرها ووضع تصوراتهم في حلها ، وعمل زيارات ميدانية للمؤسسات الإجتماعية بالمحافظة مثل دور رعاية الأيتام والمسنين .

وأوضح رئيس الجامعة أنه يجري حاليا علي ملعب إستاد الجامعة وملاعب مجمع الصالات بكليتي التربية الرياضية بنين وبنات منافسات رياضية بين فرق كليات الجامعة من خلال الدوري الداخلي للألعاب الجماعية" كرة القدم طلبة، كرة اليد، السلة ، وكرة الطائرة، والقدم خماسي (طلبة وطالبات) وايضا على مستوى الألعاب الفردية "الجودو- التايكوندو-الكونغ فو- الملاكمة-المصارعة- العاب القوى- وكمال الأجسام- رفع الأثقال".

ولفت شعلان ، إلى أن الجامعة سوف تشارك في دوري الجامعات المصرية من خلال مشاركتها في دورة الشهيد الرفاعي رقم 47 والبداية تكون لقاء منتخب كرة الطائرة بالجامعة مع التعليم العالي في الصالة المغطاة بالقاهرة، في 5 نوفمبر الجاري، وتستضيف الجامعة مجموعة كرة اليد أيام 26-27-28 نوفمبر 2019 مشيرا أنه تقرر تنفيذ رحلة ترفيهية لعدد 25 طالب وطالبة إلي محافظة الأقصر يوم 19 نوفمبر، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة لزيارة المعالم الأثرية في مصر المحروسة.