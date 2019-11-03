تمارين لتجنب ألم الظهر.. لو بتقف على رجلك فترات طويلة

أهمية الحفاظ على النشاط البدنى.
طرق لتحسين مرونتك وتجنب ألم الظهر
１- تمرين القرفصاء أو الاسكواتأفضل تمرين يمكنك القيام به إذا كان عليك الوقوف لفترات طويلة هو القرفصاء، لأنه يحسن مرونة الكاحلين والركبتين والوركين، كما أنه يقلل الضغط من العمود الفقري القطني عن طريق إمالة الحوض إلى وضع أمامي .
2- نقل وزن الجسمشيء آخر يمكنك القيام به للمساعدة في الوقوف دون التعرض لآلام الظهر هو نقل وزن جسمك من جانب إلى آخر.
3- انتقل من أطراف أصابع القدم إلى الكعبمن التمرينات السريعة الأخرى التي يمكنك القيام بها هي نقل وزنك من أطراف أصابعك إلى الكعبين ، والعودة إلى أطراف أصابعك والعودة إلى الكعبين، كرر هذا عدة مرات لبناء القوة.
4- استخدام الجر لتطوير القوة فى عضلات الساق والظهرستحتاج إلى صديق أو أحد أفراد الأسرة للمساعدة في هذا:
- - استلق على ظهرك مع ساقيك مباشرة أمامك.
- -اطلب من الشخص الآخر تثبيت يديه حول كاحليك ، ثم يرفع ساقيك إلى 45 درجة ويميل إلى الخلف ببطء ، الأمر الذي يؤدي تدريجياً إلى سحب الجر عبر أسفل الظهر.
- -يمكنك القيام بذلك إما فى كلا الساقين من الأرض أو ساق واحدة في وقت واحد في نفس زاوية 45 درجة اعتمادا على ما إذا كان لديك ألم أسفل الظهر في ذلك الوقت أم لا.
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