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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بأسواق البحر الأحمر.. صور

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:05 م
تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بأسواق البحر الأحمر.. صور أسعار الخضر والفاكهة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهد سوق أسعار الخضر والفاكهة اليوم الأحد بأسواق محافظة البحر الأحمر حالة من الاستقرار، حيث شهد سوق الدهار بمدينة الغردقة، حالة من الرواج فى حركة البيع، واستقرت أسعار الخضر، حيث بلغ استقرار سعر كيلو الطماطم ما بين 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات.

كما استقر سعر الخيار ما بين 4 إلى  5 جنيهات، كذلك والباذنجان 5 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والبطاطس ما بين 6 إلى 8 جنيهات، والبصل من 5 إلى 6 جنيهات، بينما انخفض سعر الفلفل الأخضر الرومى الى 6 جنيهات، والبطاطا إلى 5 جنيهات.

وبالنسبة للفاكهة بسوق الدهار، تراوحت أسعار أنواع المانجة المختلفة الأنواع ما بين سعر 15 إلى 25 جنيها، والرومان من 3.5 الى 5 جنيهات، والجوافة ما بين 5 إلى 7 جنيهات، والعنب ما بين 12 إلى 15 جنيها، وليمون من 12 إلى 15 جنيها.

وسعر استقرار كيلو الموز من 6 الى 8 جنيهات، والتفاح من 15 إلى 25 جنيها، بينما وصل البرتقال اليوسفى إلى 10 جنيهات والبلدى من 5 إلى  6.5 جنيه.

 

أسعار الخضروات والفاكهة (1)

 

 

أسعار الخضروات والفاكهة (2)
 

 

أسعار الخضروات والفاكهة (3)
 

 

أسعار الخضروات والفاكهة (4)
 

 

أسعار الخضروات والفاكهة (5)
 

 


البحر الاحمر

الغردقة

اسعار الخضروات

اسعار الفاكهة

سوق الدهار

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