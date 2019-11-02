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تعرف على اسعار الخضروات اليوم بسوق العبور

السبت، 02 نوفمبر 2019 12:18 م
تعرف على اسعار الخضروات اليوم بسوق العبور الخضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 2-11-2019 استقرارا وفق الأسعار المقررة في سوق العبور للجملة.
 
 
واستقرت أسعار الطماطم بين 2-4.5 جنيها للكيلو ، واستقر  سعر كيلو البطاطس ما بين 2-6 جنيهات  ، كما سجلت الفاصوليا 8-10جنيهات للكيلو، وسجل كيلو البصل 2.5 –4.75 جنيه، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيه، بينما تراوح سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.
 
 
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.

اسعار الخضروات

اسعار الخضار

سوق العبور

اسعار سوق العبور

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