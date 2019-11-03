ترامب يوجه الدعوة لرئيس أوكرانيا لزيارة البيت الأبيض

رويترز

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه يود أن يزور الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى البيت الأبيض وتوقع قبول الزعيم الأوكرانى مثل هذه الدعوة .

وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض قبل توجهه إلى نيويورك "أقول بالتأكيد إننى أوجه دعوة له.

"أحب أن يأتى إلى البيت الأبيض إذا كان يحب ذلك وأعتقد إنه يحب أن يأتي".

وأدى اتصال هاتفى جرى فى 25 يوليو طلب فيه ترامب من زيلينسكى التحقيق بشأن خصمه السياسى جو بايدن وأسرته إلى قيام الديمقراطيين فى مجلس النواب بتحقيق بشأن مساءلة ترامب.